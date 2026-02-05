上士副排長賭博被列汰除名單 辯稱「被詐騙」求翻案遭法院駁回

上士副排長涉嫌上網賭博被記2大過，打官司翻案，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

後指部余姓上士副排長涉嫌網路賭博被查獲，經軍方懲處2大過，列為汰除對象，他認為處罰過重，不服打官司翻案，高雄高等行政法院認為軍方依法處置，並無違失，判決駁回。

據了解，被告余男為某縣市後備指揮部所屬第1營第3連（戰編）上士副排長，因於2023年12月至2024年2月間，利用手機在「皇家娛樂城」從事線上博弈遊戲投注並有獲利紀錄，經單位查獲後，召開人事評議會，並依陸海空軍懲罰法等規定，決議核予大過2次懲罰。

余姓上士則說，聽從他人投資可保證獲利話術，一時不慎而遭受矇騙，加入LINE「新世代團隊輔導群組」，利用休假離營在外期間，跟隨老師下注，期待獲利，事後方知遭詐騙，不是賭博行為，原處分應予撤銷。

余姓上士主張自己平時認真工作，近5年的考績優良，且無受處罰之紀錄，已深知悔改，態度良好，宜從輕以大過1次處罰。

高高行調查，認為余姓上士賭博行為，符合「有損軍譽情節重大」要件，後指部依軍風紀等規定處分，並無不當，判決他敗訴，可上訴。

