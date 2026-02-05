傳統市場人潮湧！ 桃市消防辦演練增加攤商防災意識

桃園市消防局第四大隊選在龍潭傳統市場舉行火災搶救兵棋推演暨攤商自衛消防編組演練。（桃市消防局提供）

農曆春節將至，桃園市消防局第四大隊為確保市民採買年貨環境安全，今（5）日在龍潭傳統市場舉行火災搶救兵棋推演暨攤商自衛消防編組演練，第四大隊大隊長陳莉婷帶領所屬各分隊分隊長前往在地信仰中心龍元宮參拜祈福，除展現消防團隊守護家園的決心，也祈求神明護佑鄉親歲末平安。

陳莉婷表示，傳統市場火警最怕延燒，若店家能在第一時間正確使用滅火器並引導民眾疏散，將能有效降低人命傷亡與財產損失。龍潭傳統市場是在地人採購年貨的核心地帶，農曆春節前夕人潮往來密集，本次演練首要重點在於市場店家的「自衛消防編組」，演練模擬攤位因用火不慎起火，市場管理委員會立即啟動編組，進行通報、滅火及避難引導。

由於傳統市場街道狹窄且年節期間人潮眾多，此次針對「長距離佈線」及「狹小巷弄搶救」進行實戰操作。演練現場模擬火勢擴大，消防人員迅速抵達現場，部署多條水線進行滅火及阻隔延燒。

陳莉婷強調，春節期間民眾用火、用電頻率大幅增加，希望透過實地演練，喚起攤商及民眾的防災意識，同時呼籲民眾，年節期間更應落實「用電五不一沒有」原則：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不擺放可燃物，以及「沒有」安全標章的電器不使用，預祝家戶都能平安、快樂過好年。

桃園市消防局第四大隊大隊長陳莉婷（左3）等人前往在地信仰中心龍元宮參拜祈福。（桃市消防局提供）

