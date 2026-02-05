台積電2奈米洩密案 工程師吳秉駿、戈一平交保

台積電前工程師戈一平、吳秉駿（右）。（資料照）

台積電離職工程師陳力銘涉與台積電工程師吳秉駿、戈一平，涉洩漏台積電2奈米機密，被依違反國安法起訴，羈押期限將屆滿，智慧財產及商業法院合議庭裁定3人延長羈押禁見2個月；其中，吳秉駿、戈一平請求具保停押，合議庭今裁定吳、戈各以300萬元、200萬元交保，限制住居、出境、出海及住居，並繳交護照給法院及實施科技監控。

台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，為改善2奈米製程蝕刻機台表現等原因，涉找上現職台積電工程師吳秉駿及戈一平以筆記型電腦遠端登入台積電系統，陳再持手機翻拍「Security B或C」等級機密資料。

檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，為了切入2奈米製程，因此以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，未料2024年底最終測試沒過關而「掉單」。

檢方查出，從台積電跳槽至東京威力行銷及產品經理的陳嫌，疑因績效壓力等，從2023年8月起至去年5月，找上過往同事吳秉駿、戈一平幫忙，約對方在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面，但要「帶電腦」，並說服2人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍製程或實驗結果等機密。

全案去年移審後，合議庭於去年9月1日裁定3人羈押禁見3個月，並自12月1日起延押禁見2個月；由於羈押期限將屆滿，合議庭於今年1月23日裁定，陳力銘、吳秉駿、戈一平均自2月1日起延長羈押2個月，並禁止接見通信（配偶、直系血親除外）。

高檢署偵辦台積電內鬼案，除起訴上述3人外，去年12月認為東京威力公司未盡力進行防止行為，依國家安全法等罪，追加起訴東京威力公司，並請法院科處1.2億元罰金；另追查發現，陳力銘還找台積電另一名工程師陳韋傑幫忙，由陳韋傑涉重製國家核心技術，且東京威力高階主管盧怡尹於案發後刪除資料涉滅證，於今年1月間，再追加起訴3人，全案均由同一合議庭審理。

