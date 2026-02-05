獨家》檢舉交通違規「名目選錯」不罰 警曝原因與作業瓶頸

民眾抱怨，去年12月檢附影像檢舉1輛汽車「違規行駛人行道右轉」，但遲至本月2日才收到回覆，指檢舉名目不符不罰。（擷取自民眾提供的影像）

新竹縣竹北市昨天（4日）發生行人過馬路遭左轉車撞上不治憾事，有民眾抱怨，去年12月檢附影像檢舉1輛汽車「違規行駛人行道右轉」，遲至2月2日才收到回覆，指檢舉名目不符不罰，已逾檢舉時效，令人氣結！警方回應，依規定，民眾檢舉交通違規，「得敘明違規事實並檢具違規證據資料」。

民眾抱怨，去年12月23日開車行駛竹北市光明六路東二段往西方向，在靠近東興路一段路口時，目擊1輛白色汽車行經人行道，違規右轉。鑑於此行徑嚴重妨礙交通安全，隨即截取行車紀錄器影像，於新竹縣警察局線上交通檢舉系統檢舉；沒想到，遲至本月2日才收到回覆，竟指檢舉名目不符，不罰。

民眾認為，「違規事實清楚，檢舉名目為選單式，承辦員警可自行更改，而且明明就有行駛人行道，只看到行駛行人穿越線就說不符行駛人行道名目，太過輕率」。且事隔1個多月，才說檢舉名目不符，早已超過重新檢舉時效6倍時間。由於竹北剛發生行人在行穿線上事故，此單不罰，憂心「竹北恐迎回行人地獄名聲」。

警察局竹北分局說，經檢視影像，汽車駕駛人違反「道路交通管理處罰條例」第53條，行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉，可處600元以上1800元以下罰鍰；以及第45條「在多車道不依規定駕車」，同樣可處600元以上1800以下罰鍰。

竹北分局說明，按目前交通檢舉系統的設計，一次只能檢舉1個違規選項，民眾如果沒有選對條文，會影響舉發的合法性，此為監理所的認定標準，也是「道路交通管理處罰條例」第7-1條的規定，民眾對於違反該條例之行為者，得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉。

竹北分局每月各項檢舉案約6000件、每個派出所平均4到7人輪值，同時要擔服各項勤務，上班時段能處理民眾檢舉業務的時間相當有限。礙於勤務繁重、人力限制，目前每個檢舉案約須3到5週，始能完成檢視審核及回覆民眾。

