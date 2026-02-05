從小看長大！獸繼父竟想硬上高中女兒 媽痛罵「真是混蛋」

性侵示意圖。（資料照）

苗栗縣李姓男子是一名高中少女繼父，從小看著對方長大，未料李為逞獸欲，不顧人倫，竟赤裸下體闖入少女房間後欲性侵，雖未得逞但少女母親得知後，痛罵李男「真是混蛋」。一審以雙方達成和解判李2年6月，李上訴二審後近日審結，認定原審量刑無誤，駁回上訴。

經查，李姓男子與育有女童的女子結婚後，長期與被害少女共同生活，被害人自幼兒園起即與李男同住，案發時，被害少女已就讀高中，李男於2023年2月19日上午，趁少女獨處時進入房間，掀開其棉被並跨坐其身，以手拉扯褲子，企圖脫下衣物，少女當場反抗並高呼制止，最終掙脫並跑到住家附近早餐店求助，警方接報到場將李男查獲。

案件審理期間，少女母親怒罵李男「你對女兒的傷害太深，我絕不原諒」、「你竟然要強姦女兒」、「真是混蛋」等語，但李男否認有強制性交犯意，辯稱案發時服藥並飲酒，意識不清，辯護律師亦主張，李男長年視繼女如己出，雙方關係融洽，不可能產生性侵意圖。

苗栗地院法官審認，依據李男犯罪情狀，若李男僅是意識不清，想撫摸少女皮膚，何需赤裸下體，跨坐少女身上，且李男動作連續，因少女極力反抗才未得逞，認定李男確有強制性交未遂犯意，考量李男已與少女、少女母親達成和解，依故意對少女犯強制性交未遂罪，判刑2年6月。

李男不服上訴，台中高分院也認為，李男整體行為具有連續性與目的性，僅因被害人激烈反抗而未遂，已足以認定李男具強制性交未遂犯意，原審對犯罪構成、證據採信及量刑均無不當，駁回上訴，維持原判，仍可上訴最高法院。

