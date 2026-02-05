背改造突擊步槍跨區投案 17歲少年竟稱「剛好路過」

發生槍擊案的茶行，警方現場鑑識採證。（記者許國楨攝）

台中市太平區「太平茶行」5日上午驚傳槍擊，警方尚在調閱監視器、釐清案情時，案後不到一小時，背著灰色旅行袋的涉案17歲李姓少年，突然出現在南屯區第四分局門口，神情冷靜地走進分局，主動開口「我剛剛開槍要投案」。

據了解，少年當時搭乘多元計程車抵達第四分局，下車後未顯慌張，背著裝有槍枝的旅行袋，逕自走向1樓負責駐地安全的警備隊值班員警說要投案，員警例行詢問「要投什麼案？」少年面無表情、語氣平淡地回應：「我剛剛開槍，要投案。」突如其來的一句話，讓現場氣氛瞬間凝結，員警立刻將人帶往2樓偵查隊。

值班刑警確認身分後，當場查扣少年隨身攜帶、外觀與M1突擊步槍相似的改造長槍，並進行人別查驗，發現少年與南屯區並無任何地緣關係，對於為何不在案發地轄區投案，少年供稱，自己犯案後同樣搭乘多元計程車在市區繞行，途中「剛好路過第四分局，覺得門口好停車」，才臨時示意司機停車下車投案。

四分局隨後通報太平警方前來將少年帶回偵辦，令人側目的是，少年在警局內神情淡定、應對冷靜，與先前持槍掃射的激烈行徑形成強烈反差，他辯稱因酒後與茶行人員口角心生不滿才犯案，並將槍枝來源推給已故友人，後來甚至推給亡父所遺留，警方對其說法存疑，持續追查槍枝來源與是否另有不法背景介入。

