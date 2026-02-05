「動物方城市」防搶演練？新竹兔子警制伏搶銀行歹徒

防搶演練也搞cosplay，新竹市警方戴著兔子頭偶，制伏持兇器搶銀行歹徒，並進行金融機構防搶宣導。（警方提供）

防搶演練也搞cosplay！新竹市警察局第二警分局進行春節金融機構防搶演練，由警察戴著兔子及狐狸頭偶制伏持兇器搶銀行的歹徒，由於是首次採卡通人偶方式演練，讓一旁觀看民眾印象深刻，有別於過去都是警察喬裝搶匪的情節，也達到宣傳效果。

年節將至，各金融機構及民眾提、存款頻率增加，為防範搶奪、強盜等案件發生，警方於富邦銀行風城分行舉行防搶演練，藉此提高員警處置各種緊急狀況的應變能力，同時教導金融機構行員於搶案發生時，要能沉著應變，報案時提供警方更多正確訊息，像是歹徒人數、特徵、所持兇器、交通工具及逃逸方向等。

請繼續往下閱讀...

警方今年也改變演練方式，戴著大型的兔子及狐狸卡通頭偶參與演練，雖戴著頭偶，但動作俐落，讓人印象深刻。

演練內容為1名歹徒5日16時0分許持槍闖入富邦銀行風城分行，高喊搶劫，隨即朝天花板鳴槍示警，接著向銀行收銀櫃檯內恐嚇取財，現場搶走新台幣約100餘萬元，此時銀行行員趁機按下警報器按鈕，第二分局勤務中心獲報立即派遣偵查隊、埔頂所、東勢所、東門所、文華所、關東橋所線上巡邏及各項勤務人員，趕赴現場並分區設點實施攔截圍捕，最後兔子警官到場後，了解案情，回報勤指中心，再透過攔截圍捕勤務，查獲搶犯，演練過程流暢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法