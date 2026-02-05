搜救犬IRO測驗14犬取得中高級證書 為我國挹注搜救新血

獲頒證書犬隻及領犬員。（消防署提供）

115年度全國災害搜救犬IRO（國際搜救犬組織）國際評量今日圓滿落幕，26支報名隊伍經過3天嚴格分級測驗，計有2隊通過V級（初級）、5隊通過A級（中級）、9隊通過B級（高級）評量，其中，通過A、B級的14犬隻均可取得搜救犬證書，為我國挹注搜救新血。

消防署特種搜救表示，通過A級評量者即已具備合格搜救犬資格，可投入災害人命搜救任務，為我國及世界各地的災害救援貢獻力量，而通過B級的搜救犬，則取得搜救犬最高階的國家MRT搜救犬隊救援能力認證考證資格。

請繼續往下閱讀...

其中，新北市消防局領犬員羅浩芳帶領搜救犬A-Mei展現驚人實力，榮獲高級組第一名，他們將優先獲得社團法人台灣偵搜犬協會全額贊助，前往參加今年10月在義大利舉辦的IRO搜救犬世界盃錦標賽，希望藉由參加國際評量的歷練，提升搜救犬的專業量能。

消防署表示，災害搜救犬的培訓與認證一向是國際搜救標準中不可或缺的一環，我國自101年起成為IRO國家級會員，每年辦理國際搜救犬評量活動，基於地理特性，我國搜救犬認證項目主要以地震災害瓦礫堆搜救犬為主，而我國歷年參與國際救援行動的傑出表現深獲肯定，本次評量活動的舉辦，更深化台灣與國際搜救犬組織的合作關係，使我國搜救犬體系得以持續與國際標準接軌，同步提升訓練與實務運作能量。

消防署指出，透過公開評量，政府與民間搜救團體的搜救專業人員得以交流經驗、精進技術，不僅強化我國搜救犬隊整體專業能力，也為未來可能面對的國內外救援任務奠定更堅實的基礎。

搜救犬測驗有2隊通過V級（初級）、5隊通過A級（中級）、9隊通過B級（高級）評量，其中通過A、B級的犬隻均可取得搜救犬證書，為我國挹注搜救新能量。（消防署提供）

搜救犬訓練需在瓦礫堆尋找受困民眾。（消防署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法