    雙北跨域演練捷運無差別攻擊應變 快速部署、通訊整合

    2026/02/05 17:41 記者劉慶侯／台北報導
    台北市、新北市跨縣市多車站無差別攻擊危安實兵演練。（記者王藝菘攝）

    台北市、新北市跨縣市多車站無差別攻擊危安實兵演練。（記者王藝菘攝）

    因應台北捷 「1219事件」，全面檢視重要交通樞紐面對突發治安事件應變作為，台北市警察局今天在捷運三重國小及捷運大橋頭等站舉辦跨縣市聯合演練，測試跨域捷運及地下空間重大暴力事件完整應變。

    台北市警局說，這次演練驗證雙北市各單位於第一時間通報、人員疏散及應變處置能力，檢視雙北警察局分工合作實際運作情形。

    演練期間，警方延續1月22日於台北車站啟動「告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS）」，即時向特定區域內的行動裝置發布告警訊息，清楚指引民眾立即疏散或採取就地避難等必要措施，藉此驗證在緊急狀況下，是否能即時向不特定多數民眾傳達正確避難資訊，降低恐慌與傷害風險。

    同時，北市警局藉由此次演練檢驗警力部署速度、地下層無線電通訊順暢度，以及與新北市政府警察局之通報機制，確保資訊即時傳遞。

    演練結果顯示，各參演單位均依分工迅速執行任務，警力能於短時間內完成部署，通訊、通報與CBS告警發布流程均運作順暢，成功完成歹徒圍捕與傷患救治之模擬任務。

    台北市警察局長林炎田說，未來將持續加強雙北市間協調聯繫，跨域橫向通報及資訊整合傳遞等工作，以精進雙北警力合作效能，確保市民與旅客安全。

    雙北實兵演練模擬捷運站無差別攻擊。（記者王藝菘攝）

    雙北實兵演練模擬捷運站無差別攻擊。（記者王藝菘攝）

    雙北實兵演練模擬捷運站無差別攻擊，警方制伏歹徒。（記者王藝菘攝）

    雙北實兵演練模擬捷運站無差別攻擊，警方制伏歹徒。（記者王藝菘攝）

    雙北實兵演練模擬捷運站無差別攻擊。（記者王藝菘攝）

    雙北實兵演練模擬捷運站無差別攻擊。（記者王藝菘攝）

    警方全副武裝。（記者王藝菘攝）

    警方全副武裝。（記者王藝菘攝）

