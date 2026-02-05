社區暗藏「火藥庫」！桃園民宅囤366公斤爆竹全數沒入 最高罰60萬

桃園區富國路1間民宅，5日被查獲違法儲存高達366公斤爆竹煙火。（第一大隊提供）

桃園市桃園區富國路1間民宅，今（5）日被查獲違法儲存大量爆竹煙火，清點爆竹總重量高達366公斤，現場26歲女子稱，煙火是她所持有，購買大約花費10萬元，桃園市消防局第一大隊表示，除依法沒入外，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，最高恐面臨60萬元罰鍰。

桃園市消防局指出，新北市警方今日跨區至桃園區富國路1處民宅查緝幫派、毒品，警方攻堅進入民宅後，發現民宅內部堆放大批爆竹煙火，立即通知消防局派員前往查處，第一大隊接獲通知派員前往稽查，發現民宅內部宛如小型火藥庫，也有未經認可的爆竹煙火，足足裝滿43箱，總重量高達366公斤。

請繼續往下閱讀...

消防人員詢問附近鄰居表示，根本不知道住家附近暗藏火藥庫，現場女子稱煙火是她所持有，大約以10萬元購入。

消防局第一大隊依爆竹煙火管理條例開立舉發單，並將現場囤積的爆竹煙火全數依法沒入，也提醒依據爆竹煙火管理條例，甩炮類爆竹煙火管制量為火藥0.3公斤或總重1.5公斤，火花類管制量為火藥10公斤或總重50公斤，其他一般爆竹煙火管制量為火藥5公斤或總重25公斤，販售或儲存超過管制量的爆竹煙火，需符合相關規定，並投保公共意外責任險。

第一大隊大隊長賴志忠表示，春節期間習慣燃放爆竹煙火增添年節氣氛，有民眾看準商機大量進貨，大量囤積如發生火災、爆炸，容易導致嚴重傷亡，因此爆竹煙火製造、販賣、儲存及施放，皆有嚴格的法令規定，存放爆竹煙火若超過管制量可處6萬至30萬元，若超標30倍最高可處150萬元罰鍰；同時提醒民眾購買煙火請注意要附有認可標示，並遵照使用說明施放，兒童施放則需父母或監護人陪同，以確保施放安全。民眾如有發現違規製造、儲存或販賣爆竹煙火情事，可聯繫當地消防隊或撥打119舉報。

消防人員詢問附近鄰居表示，根本不知道住家附近暗藏火藥庫，現場女子稱煙火是她所持有，大約以10萬元購入。（第一大隊提供）

桃園市消防局第一大隊表示，除依法沒入外，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，最高恐面臨60萬元罰鍰。（第一大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法