為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    社區暗藏「火藥庫」！桃園民宅囤366公斤爆竹全數沒入 最高罰60萬

    2026/02/05 17:45 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園區富國路1間民宅，5日被查獲違法儲存高達366公斤爆竹煙火。（第一大隊提供）

    桃園區富國路1間民宅，5日被查獲違法儲存高達366公斤爆竹煙火。（第一大隊提供）

    桃園市桃園區富國路1間民宅，今（5）日被查獲違法儲存大量爆竹煙火，清點爆竹總重量高達366公斤，現場26歲女子稱，煙火是她所持有，購買大約花費10萬元，桃園市消防局第一大隊表示，除依法沒入外，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，最高恐面臨60萬元罰鍰。

    桃園市消防局指出，新北市警方今日跨區至桃園區富國路1處民宅查緝幫派、毒品，警方攻堅進入民宅後，發現民宅內部堆放大批爆竹煙火，立即通知消防局派員前往查處，第一大隊接獲通知派員前往稽查，發現民宅內部宛如小型火藥庫，也有未經認可的爆竹煙火，足足裝滿43箱，總重量高達366公斤。

    消防人員詢問附近鄰居表示，根本不知道住家附近暗藏火藥庫，現場女子稱煙火是她所持有，大約以10萬元購入。

    消防局第一大隊依爆竹煙火管理條例開立舉發單，並將現場囤積的爆竹煙火全數依法沒入，也提醒依據爆竹煙火管理條例，甩炮類爆竹煙火管制量為火藥0.3公斤或總重1.5公斤，火花類管制量為火藥10公斤或總重50公斤，其他一般爆竹煙火管制量為火藥5公斤或總重25公斤，販售或儲存超過管制量的爆竹煙火，需符合相關規定，並投保公共意外責任險。

    第一大隊大隊長賴志忠表示，春節期間習慣燃放爆竹煙火增添年節氣氛，有民眾看準商機大量進貨，大量囤積如發生火災、爆炸，容易導致嚴重傷亡，因此爆竹煙火製造、販賣、儲存及施放，皆有嚴格的法令規定，存放爆竹煙火若超過管制量可處6萬至30萬元，若超標30倍最高可處150萬元罰鍰；同時提醒民眾購買煙火請注意要附有認可標示，並遵照使用說明施放，兒童施放則需父母或監護人陪同，以確保施放安全。民眾如有發現違規製造、儲存或販賣爆竹煙火情事，可聯繫當地消防隊或撥打119舉報。

    消防人員詢問附近鄰居表示，根本不知道住家附近暗藏火藥庫，現場女子稱煙火是她所持有，大約以10萬元購入。（第一大隊提供）

    消防人員詢問附近鄰居表示，根本不知道住家附近暗藏火藥庫，現場女子稱煙火是她所持有，大約以10萬元購入。（第一大隊提供）

    桃園市消防局第一大隊表示，除依法沒入外，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，最高恐面臨60萬元罰鍰。（第一大隊提供）

    桃園市消防局第一大隊表示，除依法沒入外，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，最高恐面臨60萬元罰鍰。（第一大隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播