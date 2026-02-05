海巡2/13啟動11天春節安維工作 科技執法守護台海邊境安全

海巡13日將啟動11天的「春節安全維護工作」，全線加強巡防守護。（記者邱俊福翻攝）

海巡署鑒於115年春節假期海上活動密集，且受冬季海象不穩、中國灰色地帶襲擾及年節走私偷渡風險升高等影響，將自本月13日晚間6時至23日8時，展開為期11天的「春節安全維護工作」，並以科技執法為核心，全線加強巡防守護。

海巡署表示，強化國安方面，每日動員各式艦船艇，整合雷達、衛星與無人機等科技裝備，重點監控金馬、台海中線及東、南沙周邊海域，預置應處中國灰色地帶侵擾；另與友軍保持橫向聯繫，機動調派大型艦艇實施威力掃蕩，嚴查中國漁船越界捕撈。

維護治安方面，啟動「岸海聯防」機制，運用紅外線熱影像等科技設備，加強走私與偷渡熱點攔截，並協同檢、警、調及國防等單位精準打擊犯罪，以構築嚴密邊境防禦安全網。

守護平安方面，則秉持「人命優先、快速救援」原則，海巡艦艇、人員及後送能量全時待命，並運用「搜救優選規劃系統」精準分析，縮短搜救反應時間。此外，積極協助航政機關落實船舶限載稽查，保障春節旅運安全。

