北捷危安攻擊模擬演練 雙北聯手檢測橫向聯繫、實質應變

台北市與新北市政府在北捷中和新蘆線「三重國小站」到「大橋頭站」區間進行危安攻擊模擬演練，以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為狀況想定。（記者王藝菘攝）

台北市與新北市政府為強化台北捷運公司應對突發危安事件緊急應變能力，今天下午在北捷中和新蘆線「三重國小站」到「大橋頭站」區間進行危安攻擊模擬演練，以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為狀況想定，檢測各單位面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變。

台北市消防局說，去年12月19日發生隨機攻擊事件後，市長蔣萬安隨即指示相關單位執行三階段演練，第一階段以捷運市政府站跨年人潮為背景，驗證單一場站各機關之應變；第二階段鎖定台北車站，著重於共構車站聯防中心與中央地方之合作機制；第三階段則因應大台北生活圈需求，以跨雙北市重大危安事件為情境，驗證雙北聯防合作機制。

第三階段演習設定歹徒利用捷運路網，於新北市及台北市車站無差別攻擊，實地、實景真實演示各單位處置能力。驗證項目除橫向通報、大量傷病患處置、「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送、緊急交通疏運及轉運民眾、慰問機制與刑事偵辦外，更將捷運大腦「行控中心」納入核心，確保面對重大災害時的調度及應變能力。

演習期間同步測試「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送，讓中和新蘆線三重國小站、大橋頭站周邊及站內候車民眾的手機將收到模擬警訊。此外，演習期間部分區域疏散、管制人員，提醒旅客配合工作人員引導。

歹徒挾持乘客。（記者王藝菘攝）

警方制伏歹徒。（記者王藝菘攝）

警方制伏歹徒。（記者王藝菘攝）

乘客人員疏散。（記者王藝菘攝）

傷患救護演練。（記者王藝菘攝）

傷患救護演練。（記者王藝菘攝）

警方全副武裝。（記者王藝菘攝）

警方趕赴現場。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安、新北市副市長朱惕之出席跨縣市多車站無差別攻擊危安實兵演練。（記者王藝菘攝）

