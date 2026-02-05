匯款假獲利詐全台5.7億！刑事局搗破42人出金水房 11人收押

警方破獲詐騙水防，查扣贓款212萬餘元、泰達幣1萬5942顆與手機、電腦、開山刀、小武士刀、彈簧刀、銀行存摺、金融卡等贓證物。（記者邱俊福攝）

隱身境外的「假投資」詐騙機房在被害人遭誆騙投資小額款項後，放長線釣大魚，涉嫌勾結國內「出金」詐騙水房，透過臨櫃匯款或網路銀行，將數千元獲利匯入被害人帳戶，營造投資獲利假象，持續投入大筆金錢；刑事警察局偵一大隊第三隊經長期過濾資料，搗破該水房北、中、南3組人馬，陸續逮捕謝等42人到案，檢方複訊後聲押謝等主謀、出金幹部共11人，初步清查因此受騙的被害人高達425人、財損5.7億元。

去年4月間，警方透過大數據分析「165」反詐騙系統平台案件，發現數個「假投資」詐騙機房，以假投資網站投資股票、期貨、虛擬貨幣等標的，號稱「穩賺不賠」引誘被害人投資，遂行詐騙，過程中為能進一步取信被害人，讓被害人誤信真的獲利，便勾結國內的「出金」詐騙水房。

由該水房派出的「出金手」，透過郵局臨櫃匯款、網路銀行方式，將數千元「出金」匯入被害人指定帳戶，讓被害人誤認投資獲利假象，致持續並投入大量資金。

警方經4月至10月間分析掌握出金手身分後，陸續進行多波查緝行動，共逮捕北、中、南為首的詹姓、陳姓、謝姓男子，以及旗下幹部、出金手等共42人到案，訊後分依詐欺、組織犯罪、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並經法院裁定羈押詹、陳、謝等主謀與幹部共11人。

警方調查，詐團利用該出金水房，共造成425人受害，遭詐金額高達5.7億元，其中北市1名女會計師從前年底至去年2月，共被詐2200萬元最多。目前檢警將持續追查這些水房上游共犯中。

