憂看護阻百歲翁見家人 子女上月請警陪同接人才知他們已結婚

發生搶人大戰的馬偕醫院。（記者邱俊福翻攝）

高齡102歲的王姓老翁，上月初跟照料他生活起居27年的69歲賴姓女看護結婚，子孫們要帶他返家照顧時，突然獲知看護變成老婆，懷疑對方是覬覦數億龐大財產，本月3日子孫們趁賴女推著輪椅帶老公前往醫院複診取藥時，於醫院趁隙「搶人」，迅速推上預備的計程車，賴婦大喊「救人！」並報警，提告子孫們涉嫌妨害自由、傷害、妨害名譽，還申請保護令；而老翁家人則透過民事訴訟，確認2人的結婚效力。

據悉，這名百歲人瑞住在北市中山區，早年從事土地代書，名下擁有約數億的多間房產和土地，有10個小孩，賴姓女看護自2009年開始照顧他；上月5日，王翁與賴姓看護悄悄辦理結婚。

請繼續往下閱讀...

上月8日，王翁的2個兒子欲接他回家照顧，因認為賴婦刻意阻擋不讓王翁跟子孫碰面，未免雙方發生衝突，還特地求助中山分局中山二派出所警力陪同，詎料2兒子到場欲接王翁時，賴婦突然出示身分證件，告知她跟王翁已結婚，2人為夫妻關係，王翁的兒子當場傻眼，只能離去。

本月3日下午3時許，賴婦推著輪椅帶王翁前往馬偕醫院複診取藥時，王翁的3個兒子、3個媳婦與4個孫子於側門埋伏，突然衝上前搶走輪椅，快速將王翁推上附近等候的計程車，離開現場。

賴婦大喊「救人！」並向警方報案，轄區中山分局中二派出所派員到場，王翁排行第六的兒子、媳婦與孫子留在現場，向警方進行說明；警方隨即將雙方帶返派出所處理，賴婦認為她被推擠、還被嗆「不要臉！」等，怒向警方提告妨害自由、傷害、妨害名譽，還申請保護令。

同一時間，警方派員前往王翁子女的住處確認其安全，當時見他沒有遭控制行動，正在熟睡，認為王翁沒有人身安全之虞，隨即離去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法