母走失子急報案！警銀行阻詐驚見「就是她」 保住20萬積蓄

南警二分局4日在銀行阻詐，發現欲提領20萬元的郭婦竟是失蹤人口，員警機警保住其積蓄，並將她安全護送返家。（民眾提供）

台南中西區昨天出現巧合一幕，王姓男子剛報案80多歲的母親走失，同時警方也接到民族路銀行阻詐報案，趕到銀行時才發現，要提領20萬元的郭老婦人就是王男失蹤的媽媽，當場攔下提款並護送返家，家屬才得知原來是詐團把80歲的母親騙出門。

南警二分局表示，王男向海安派出所求助時指出，母親早上獨自外出後失去聯繫，家人四處找不到人，擔心發生意外，希望警方協助。派出所正準備啟動協尋機制，員警同時接獲轄內銀行通報，有高齡長者欲臨櫃提領大筆現金，行員詢問用途時，對方稱要買沙發家具。

警方到場了解，長者無法提出賣方資訊或相關證明，說法前後不一，員警研判可能遭詐騙集團鎖定，先安撫情緒並耐心勸說，提醒高齡者常被以購物投資等名目誘導提領現金。員警在核對身分資料時，意外發現竟與稍早受理的協尋資料吻合，確認眼前的老婦人就是王男正在找的失蹤母親。

員警立即聯繫王男核實，王男表示家中並無添購家具需求，得知母親準備提領20萬元後相當震驚，也擔心退休金差點落入詐騙陷阱。警方與行員持續勸導，長者才打消提款念頭，成功攔阻財物損失。考量長者年事已高且外出已久，警方隨後駕車護送她返家，由家屬接回照顧。

分局提醒，家中若有高齡長者，家屬應多關心其行蹤與金錢往來，尤其接獲可疑電話或被要求提領現金時，先暫停操作並向警方或銀行查證。警方也呼籲民眾善用165反詐騙諮詢專線，遇到不明投資或購物指示，務必提高警覺，避免把辛苦積蓄交給詐騙集團。

