投資失利欠債300萬！成功嶺中士侵占公款 二審判決出爐

施男在成功嶺擔任財務士期因侵佔公款遭判刑。（資料照）

台中施姓男子2年前在成功嶺營區，擔任陸軍104旅財務士期間，因投資失利，欠下300多萬元債務，竟私吞原本要支付給廠商的軍方款項，金額雖僅6萬餘元，卻因身分特殊、性質重大，一審遭依貪污治罪條例論罪，判處2年7個月有期徒刑，褫奪公權2年，而台中高分院近日也駁回其上訴，維持原判。

施男於2023年至2024年5月間，擔任陸軍步兵第104旅步兵第4營戰鬥支援連中士預算財務士，負責營部現金管理、各項款項收支與出納業務，然而，施男因投資失利，在外欠下約300萬元債務，經濟壓力沉重，竟萌生不法念頭。

2024年3月21日，施男從營部現金櫃台領出原定支付給五金行、塑膠公司、肥皂工坊等廠商的貨款共13萬餘元，卻僅實際支付6萬餘元，其餘6萬多元帶回租屋處，打算用來償還私人債務，直到營部幹部遲遲未見施男繳回廠商收據，追問之下才發現款項去向異常，全案因此曝光，軍方隨即介入，施男遭汰除軍職，由憲兵隊移送檢方偵辦。

台中地院審理時，施男坦承犯行，並全數繳回侵占款項，法官考量他犯後態度尚可、已展現悔意，但其身為現役軍人卻侵占公有財物，已嚴重損害國軍形象與公務廉潔，仍依現役軍人犯侵占公有財物罪，兩罪合併判處有期徒刑2年7月，褫奪公權2年。

施男認量過重不服判決，主張侵占金額不高、被害對象不同，請求再減刑，台中高分院近日審理後認為，一審已依法減刑，量刑並無不當，駁回上訴維持原判，全案仍可上訴。

