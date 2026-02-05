台南非法越式KTV夜夜毒趴 警攻堅逮12名越籍移工

台南警方在新市區1間非法越式KTV破獲毒品轟趴，逮捕越南籍丁姓主嫌等12人，並查扣贓款10萬元整、2級毒品原料、毒品咖啡包等總計約860餘公克。（警方提供）

台南市新市區1間非法越式KTV，藏身隱密的鐵皮屋，專供越南籍移工消費，夜夜通宵開毒品轟趴，永康警分局昨（4）日凌晨0時許出擊，逮捕12名男女嫌犯，清一色都是越南籍移工，其中5人為逾期居留，現場並查獲2級毒品原料及毒品咖啡包等證物，全案依毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

永康警方於1月中旬掌握線報，新市區一處鐵皮屋暗地從事非法越式KTV，且夜夜開毒品趴，為規避警方查緝，設有層層關卡，不僅位置隱密，平時門禁森嚴，大門深鎖，幾乎不對陌生人開放，還有監視器監控周邊動靜。永康警分局與善化警分局、移民署台南專勤隊、保安警察第3總隊警犬隊及保安警察大隊特殊警力編組共同組成專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經多日蒐證，4日凌晨持拘票及搜索票強勢攻堅。

警方逮捕越南籍25歲丁姓主嫌等12人，過程中並動用緝毒犬，在舞池、櫃檯、包廂等處，查獲2級毒品原料 379.6克、毒品咖啡包168包共440克、第3級毒品K他命42包共41.9克、監視器設備、鏡頭及贓款10萬元。

警方呼籲，毒品殘害自身健康，千萬不要以身試毒觸法，警方將持續強化反毒作為，採取毒品零容忍態度，結合跨機關力量，向上溯源追查毒品來源，守護市民生命財產安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

