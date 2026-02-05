警察人事條例通過、給付卡關 近300名退休警消赴北高行提團體訴訟

民眾黨今與上百名退休警消人士，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，依行政訴訟法請求一般給付，要求主管機關補發退休金差額。（記者王藝菘攝）

立法院去年三讀通過「警察人員人事條例」第35條修正案，提高退休警察及消防等人員所得替代率，但相關預算至今未編列。民眾黨今號召近300名退休警消人士，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，依行政訴訟法請求一般給付，要求主管機關補發退休金差額。

民眾黨主席黃國昌表示，自1月6日至23日，民眾黨已受理超過2000件參與團體訴訟申請，「這是史上人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟」，並稱將陪伴退休警消走到最後，直到其合法權益獲得保障，並點名賴清德總統出來面對。

前消防署副署長謝景旭說，台灣災害頻仍，每一通報案電話都可能是一場攸關警消生死的高風險任務，根據統計，警消人員平均壽命較一般公務員少5至10年，罹癌風險高出9%、癌症死亡風險更高出14%，不少退休警消目前生活早已入不敷出。他強調，反對不公平改革、相信法治終將還公道，保障退休警消合理、安穩且有尊嚴的退休生活，是賴清德政府責無旁貸的責任。

中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文表示，依官方統計，警消人員為因公傷亡比例最高的職業族群之一，呼籲政府在年金政策調整上，應兼顧不同職務風險與制度一致性，避免造成制度落差與爭議。

民眾黨指出，考試院銓敘部已依新法完成退休給付核定，但內政部未依法編列預算、落實發放，遂依行政訴訟法第8條第1項，對考試院銓敘部、行政院及內政部提起一般給付之訴，要求依新核發的退休審定函補發退休金差額。委任律師賴苡安表示，本案涉及多名因公受傷或重大職災的退休警消，攸關基本生活保障，盼法院迅速審理、釐清法律責任。

民眾黨指出，考試院銓敘部已依新法完成退休給付核定，但內政部未依法編列預算、落實發放，遂依行政訴訟法對考試院銓敘部、行政院及內政部提起一般給付之訴，要求依新核發的退休審定函補發退休金差額。（記者王藝菘攝）

律師賴苡安（中）代表兩千多名退休警消，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，爭取依法發放退休金差額。（記者劉詠韻攝）

