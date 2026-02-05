為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    警察人事條例通過、給付卡關 近300名退休警消赴北高行提團體訴訟

    2026/02/05 12:30 記者劉詠韻／台北報導
    民眾黨今與上百名退休警消人士，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，依行政訴訟法請求一般給付，要求主管機關補發退休金差額。（記者王藝菘攝）

    民眾黨今與上百名退休警消人士，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，依行政訴訟法請求一般給付，要求主管機關補發退休金差額。（記者王藝菘攝）

    立法院去年三讀通過「警察人員人事條例」第35條修正案，提高退休警察及消防等人員所得替代率，但相關預算至今未編列。民眾黨今號召近300名退休警消人士，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，依行政訴訟法請求一般給付，要求主管機關補發退休金差額。

    民眾黨主席黃國昌表示，自1月6日至23日，民眾黨已受理超過2000件參與團體訴訟申請，「這是史上人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟」，並稱將陪伴退休警消走到最後，直到其合法權益獲得保障，並點名賴清德總統出來面對。

    前消防署副署長謝景旭說，台灣災害頻仍，每一通報案電話都可能是一場攸關警消生死的高風險任務，根據統計，警消人員平均壽命較一般公務員少5至10年，罹癌風險高出9%、癌症死亡風險更高出14%，不少退休警消目前生活早已入不敷出。他強調，反對不公平改革、相信法治終將還公道，保障退休警消合理、安穩且有尊嚴的退休生活，是賴清德政府責無旁貸的責任。

    中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文表示，依官方統計，警消人員為因公傷亡比例最高的職業族群之一，呼籲政府在年金政策調整上，應兼顧不同職務風險與制度一致性，避免造成制度落差與爭議。

    民眾黨指出，考試院銓敘部已依新法完成退休給付核定，但內政部未依法編列預算、落實發放，遂依行政訴訟法第8條第1項，對考試院銓敘部、行政院及內政部提起一般給付之訴，要求依新核發的退休審定函補發退休金差額。委任律師賴苡安表示，本案涉及多名因公受傷或重大職災的退休警消，攸關基本生活保障，盼法院迅速審理、釐清法律責任。

    民眾黨指出，考試院銓敘部已依新法完成退休給付核定，但內政部未依法編列預算、落實發放，遂依行政訴訟法對考試院銓敘部、行政院及內政部提起一般給付之訴，要求依新核發的退休審定函補發退休金差額。（記者王藝菘攝）

    民眾黨指出，考試院銓敘部已依新法完成退休給付核定，但內政部未依法編列預算、落實發放，遂依行政訴訟法對考試院銓敘部、行政院及內政部提起一般給付之訴，要求依新核發的退休審定函補發退休金差額。（記者王藝菘攝）

    律師賴苡安（中）代表兩千多名退休警消，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，爭取依法發放退休金差額。（記者劉詠韻攝）

    律師賴苡安（中）代表兩千多名退休警消，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，爭取依法發放退休金差額。（記者劉詠韻攝）

    民眾黨今與上百名退休警消人士，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，依行政訴訟法請求一般給付，要求主管機關補發退休金差額。（記者王藝菘攝）

    民眾黨今與上百名退休警消人士，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，依行政訴訟法請求一般給付，要求主管機關補發退休金差額。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播