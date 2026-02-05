嫌病房冷氣太冷！ 台中婦暴走狠踹護理師下場慘了

台中地院依傷害罪判處張婦4個月徒刑，可易科罰金。（資料照）

台中市張姓婦人住進慈濟醫院四人病房期間，因不滿病房冷氣溫度過低，情緒失控，不僅多次大聲咆哮，甚至當場對前來處理的護理師動粗，場面讓同房病患與家屬全都看傻眼，最終也讓她付出慘痛代價，法院依傷害罪判處張婦4個月徒刑，可易科罰金。

經查，案件發生在2024年9月21日下午，張婦因病住院，護理師前往其床邊例行紀錄引流液時，張婦再度因冷氣問題情緒激動，質疑有人擅自調整空調溫度，音量越來越大，影響整個病房安寧。

請繼續往下閱讀...

護理師見狀，耐心向她說明這是四人病房，需顧及其他病患與家屬感受，並詢問其他床位家屬，皆表示未曾調整冷氣，希望張婦能降低音量，未料這番勸說不但未能平息情緒，反而點燃張婦怒火。

護理師證稱，張婦當場暴怒咆哮，隨後趁她靠近紀錄醫療資料時，突然出腳用力踹向其右大腿，並怒罵「你的態度讓我不舒服」、「不要靠近我」，甚至嗆聲「你不配當護理人員！」現場其他病患家屬目睹全程，清楚看到護理師褲子上留下明顯鞋印。

護理師事後驗傷，右大腿出現挫傷與血腫，台中地院審理時，張婦坦承雙方因冷氣問題發生爭執，卻否認傷害行為，不過法院綜合護理師與多名證人說法，認定她確實出腳踹人，且犯後態度不佳，最終依傷害罪判處有期徒刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法