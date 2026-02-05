為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    屏東輔導所更名為「屏曦學苑」 協助更生人戒除毒癮回歸社會

    2026/02/05 11:41 記者李立法／屏東報導
    「屏東輔導所」正式更名為「屏曦學苑」。（屏東地檢署提供）

    「屏東輔導所」正式更名為「屏曦學苑」。（屏東地檢署提供）

    更生保護會屏東分會與基督教晨曦會長期協助更生人戒除毒癮回歸社會，為落實去標籤化及打造希望與重生意象，將成立逾30年的「屏東輔導所」重新更名為「屏曦學苑」，昨天下午由法務部次長徐錫祥政、臺灣更生保護會董事長張斗輝、屏東地檢署檢察長陳盈錦等人共同主持揭牌儀式，迎向更生保護工作新起點。

    更生保護會屏東分會與基督教晨曦會過去在屏東輔導所，為決心遠離毒害迎向新生的更生人開辦晨曦工作坊，透過福音戒毒，訓練更生人一技之長，為淡化「安置」、「收容」等標籤色彩，營造尊重、友善且具發展性的成長環境， 決定將南部這處重要更生據點重新命名。

    屏檢表示，「屏曦學苑」命名兼具地理意涵與服務象徵；「屏」代表屏東與守護之意，象徵為學員築起支持屏障；「曦」為清晨陽光，寓意希望、新生與人生再啟；「學苑」則突顯學習與培力功能，讓學員被看見能，重拾人生光彩。

    更保屏東分會表示，「屏曦學苑」不僅是一個充滿關懷與支持的「家」，也是更生人建立自信與復歸社會的重要連結，讓民眾瞭解更生人努力翻轉人生的過程，進而接納更生人，打造更具包容的祥和社會。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

