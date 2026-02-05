盧秀燕視察台中最小派出所 宣布達成和平區12處派出所訪視

盧秀燕視察德基派出所。（記者張軒哲攝）

為關懷偏鄉治安及基層警務運作，台中市長盧秀燕規劃於任內走訪完和平地區各派出所，今年首次和平專案，昨日來到和平區天輪里及梨山里，慰勞第一線警務人員，今日到訪德基派出所管轄33戶僅52人，台中最迷你派出所，宣布達成訪視和平區12處派出所的目標。盧秀燕表示，感謝員警長年在交通不便、氣候嚴峻的環境中始終堅守崗位、守護居民安全。

盧秀燕在警察局長吳敬田、和平分局長賴俊堯的陪同下，分別訪視天輪派出所及梨山分駐所，盧秀燕表示，和平區幅員大但警力有限，加上地形複雜，每當發生緊急狀況處理也就格外困難。

天輪派出所長許哲維指出，偏鄉山區治安相對單純，但上個月十四號在中橫執行擴大臨檢勤務時，意外查獲身揹「12條通」的通緝犯，著實讓同仁「久違地」大吃一驚，但也因此叮囑同仁，儘管在偏鄉山區也要時刻作好打擊犯罪的最佳準備。

德基派出所長余國偉表示，轄區內有德基電廠、德基管制站等重要基礎設施，轄區內因道路條件不佳，以交通事故防制為重點，派出所也相當重視為民服務，提供社會局與衛生局緊急物資存放點，並執行護農巡邏、維護果園安全。

德基所是台中市最迷你派出所。（記者張軒哲攝）

