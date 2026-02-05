為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    盧秀燕視察台中最小派出所 宣布達成和平區12處派出所訪視

    2026/02/05 11:04 記者張軒哲／台中報導
    盧秀燕視察德基派出所。（記者張軒哲攝）

    盧秀燕視察德基派出所。（記者張軒哲攝）

    為關懷偏鄉治安及基層警務運作，台中市長盧秀燕規劃於任內走訪完和平地區各派出所，今年首次和平專案，昨日來到和平區天輪里及梨山里，慰勞第一線警務人員，今日到訪德基派出所管轄33戶僅52人，台中最迷你派出所，宣布達成訪視和平區12處派出所的目標。盧秀燕表示，感謝員警長年在交通不便、氣候嚴峻的環境中始終堅守崗位、守護居民安全。

    盧秀燕在警察局長吳敬田、和平分局長賴俊堯的陪同下，分別訪視天輪派出所及梨山分駐所，盧秀燕表示，和平區幅員大但警力有限，加上地形複雜，每當發生緊急狀況處理也就格外困難。

    天輪派出所長許哲維指出，偏鄉山區治安相對單純，但上個月十四號在中橫執行擴大臨檢勤務時，意外查獲身揹「12條通」的通緝犯，著實讓同仁「久違地」大吃一驚，但也因此叮囑同仁，儘管在偏鄉山區也要時刻作好打擊犯罪的最佳準備。

    德基派出所長余國偉表示，轄區內有德基電廠、德基管制站等重要基礎設施，轄區內因道路條件不佳，以交通事故防制為重點，派出所也相當重視為民服務，提供社會局與衛生局緊急物資存放點，並執行護農巡邏、維護果園安全。

    德基所是台中市最迷你派出所。（記者張軒哲攝）

    德基所是台中市最迷你派出所。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播