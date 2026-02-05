市民大道轎車撞單車 駕駛下車看一眼竟開溜

40歲的褚姓女子騎乘單車過馬路時，遭一輛疑似闖紅燈的轎車撞上。（記者鄭景議翻攝）

台北市大安區市民大道與光復南路口昨晚發生一起交通事故。40歲的褚姓女子騎乘單車過馬路時，遭一輛疑似闖紅燈的轎車撞上，導致左手掌受傷。肇事駕駛雖然曾短暫下車查看，隨後卻逕自開車離去，涉嫌肇事逃逸。大安分局警方目前已鎖定車號，將通知該名駕駛到案說明。

大安分局警方昨日晚間8時9分接獲報案，指稱市民大道與光復南路口發生車禍。初步調查，該輛轎車當時沿著光復南路北往南方向行駛，在行經路口時，疑似趁燈號轉換之際強行通過。此時，褚姓女子正沿著市民大道西向東欲行經行人穿越道過馬路，雙方避讓不及發生碰撞，造成褚女左手掌擦挫傷，事後自行就醫。

褚女向警方表示，當時路口行人號誌已變為綠燈，她才剛起步準備通行，就被闖紅燈的轎車撞上。警方調查發現，肇事駕駛在案發後雖有下車查看，但隨後便逕自離開現場，並未依規定處置。此舉已違反道路交通管理處罰條例第60條第3項規定，涉及肇事致人受傷未依規定處置，可處3000元至4500元罰鍰。

此外，警方也指出，褚姓女子騎乘慢車行駛在行人穿越道上，亦違反道交條例第74條第1項規定，可處新台幣300元至1200元罰鍰。由於路口監視器角度無法直接拍到號誌轉換瞬間，關於轎車是否確實闖紅燈，仍有待進一步鑑定與釐清。

目前警方已依規定將本案列為A2類交通事故，並透過監視器影像掌握該輛轎車的車籍資料，將於近期內通知駕駛到案。

