為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    市民大道轎車撞單車 駕駛下車看一眼竟開溜

    2026/02/05 11:00 記者鄭景議／台北報導
    40歲的褚姓女子騎乘單車過馬路時，遭一輛疑似闖紅燈的轎車撞上。（記者鄭景議翻攝）

    40歲的褚姓女子騎乘單車過馬路時，遭一輛疑似闖紅燈的轎車撞上。（記者鄭景議翻攝）

    台北市大安區市民大道與光復南路口昨晚發生一起交通事故。40歲的褚姓女子騎乘單車過馬路時，遭一輛疑似闖紅燈的轎車撞上，導致左手掌受傷。肇事駕駛雖然曾短暫下車查看，隨後卻逕自開車離去，涉嫌肇事逃逸。大安分局警方目前已鎖定車號，將通知該名駕駛到案說明。

    大安分局警方昨日晚間8時9分接獲報案，指稱市民大道與光復南路口發生車禍。初步調查，該輛轎車當時沿著光復南路北往南方向行駛，在行經路口時，疑似趁燈號轉換之際強行通過。此時，褚姓女子正沿著市民大道西向東欲行經行人穿越道過馬路，雙方避讓不及發生碰撞，造成褚女左手掌擦挫傷，事後自行就醫。

    褚女向警方表示，當時路口行人號誌已變為綠燈，她才剛起步準備通行，就被闖紅燈的轎車撞上。警方調查發現，肇事駕駛在案發後雖有下車查看，但隨後便逕自離開現場，並未依規定處置。此舉已違反道路交通管理處罰條例第60條第3項規定，涉及肇事致人受傷未依規定處置，可處3000元至4500元罰鍰。

    此外，警方也指出，褚姓女子騎乘慢車行駛在行人穿越道上，亦違反道交條例第74條第1項規定，可處新台幣300元至1200元罰鍰。由於路口監視器角度無法直接拍到號誌轉換瞬間，關於轎車是否確實闖紅燈，仍有待進一步鑑定與釐清。

    目前警方已依規定將本案列為A2類交通事故，並透過監視器影像掌握該輛轎車的車籍資料，將於近期內通知駕駛到案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播