    社會

    外送員領薪大意遺落 散步婦人拾獲5萬8物歸原主

    2026/02/05 10:56 記者余瑞仁／桃園報導
    外送大意遺落裝有5萬8千元薪資背包，在警方通知下出現領回，對拾金不昧婦人感謝不已。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市41歲黃姓外送員昨（4）日晚間將剛領到的5萬8千元薪水放在背包內，不料騎車途中背帶斷裂、卻沒發現背包掉落在路邊，所幸被出門散步的熱心李姓婦人撿到送至派出所，警方積極追查下順利物歸原主，黃男大讚警方的熱心高效率，並包了2千元紅包給拾金不昧的婦人表達謝意。

    桃園市大園警分局表示，李姓婦人於昨晚8點多在女兒的陪同下到大園派出所報案，李婦表示她稍早在中正西路散步時，發現一只黑色側背包掉在路邊，裡面還裝有大量現金，心想失主一定很著急，便趕緊送交派出所尋找失主。

    員警檢視背包內容物，發現裡面有5萬8千元現金，還有身分證、健保卡、信用卡等重要證件，員警第一時間透過戶役政系統進行查詢，迅速聯繫上失主黃姓男子，黃男當下正焦急地沿路搜尋遺失的包包，接獲警方電話後立即趕到派出所認領。黃男表示，自己擔任外送員，這筆錢是他辛苦跑單賺來的，沒想到騎車途中背包背帶突然斷裂掉落，幸好有熱心人士拾金不昧送到派出所，否則這個年恐會很難過。

    員警核對資料無誤後，當場將遺失物全數發還，黃男對婦人的善舉致贈2千元紅包表達謝意外，也不斷稱讚警方的高效率，讓他在還沒報案前就順利找回遺失物，非常感謝警方及婦人的幫忙。

