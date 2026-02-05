為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台1線高架橋追撞！肇事男無照 警一驗揪出毒駕

    2026/02/05 09:54 記者吳仁捷／新北報導
    許姓男子駕車途經新北市台一線高架，擦撞前車，導致車上兩傷，警方查出肇事許嫌無照駕駛且毒駕送辦；圖為遭撞車輛。（記者吳仁捷翻攝）

    許姓男子駕車途經新北市台一線高架，擦撞前車，導致車上兩傷，警方查出肇事許嫌無照駕駛且毒駕送辦；圖為遭撞車輛。（記者吳仁捷翻攝）

    又是毒駕惹禍！新北市三重台一省道高架橋晚間發生轎車追撞前方廂型車車禍，警方到場，發現許姓男子駕駛轎車，辯稱操作不當，擦撞前方許男駕駛的廂型車，造成貨車駕駛許男與車上乘客林手腳擦撞傷，送醫幸無大礙，但警方清查後，發現肇事的轎車駕駛許嫌無照駕駛，毒篩後，安非他命、依托咪酯都是陽性，赫見又是毒駕釀禍，今天將許嫌移送，續追毒品來源。

    這起車禍發生在3日晚間8時許，三重區台一高架4K處（往新莊方向），警方獲報發生車禍趕抵，到場進行交通疏導，引導車流，並釐清事故經過。

    據了解，肇事的22歲許男（酒測值0）駕駛轎車疑似操作不當，擦撞前方48歲許男（酒測值0）駕駛的廂型車，造成廂型車駕駛許男與車上37歲乘客林男手腳擦撞傷，經送醫診治無礙。

    警方查出許男無照駕駛，當場扣牌並強制人車分離，移置保管車輛，依法開罰，最高可處6萬元罰鍰；車上雖無違禁品，因肇事許嫌神情怪異，警方對許男施以唾液快篩，發現安非他命、依托咪酯都呈現陽性，一併對他採尿，全案訊後依公共危險罪移請新北地檢偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    許姓男子駕車途經新北市台一線高架，擦撞前車，導致車上兩傷，警方查出肇事許嫌無照駕駛且毒駕送辦；圖為遭撞車輛。（記者吳仁捷翻攝）

    許姓男子駕車途經新北市台一線高架，擦撞前車，導致車上兩傷，警方查出肇事許嫌無照駕駛且毒駕送辦；圖為遭撞車輛。（記者吳仁捷翻攝）

    許姓男子駕車途經新北市台一線高架，擦撞前車，導致車上兩傷，警方查出肇事許嫌無照駕駛且毒駕送辦；圖為遭撞車輛。（記者吳仁捷翻攝）

    許姓男子駕車途經新北市台一線高架，擦撞前車，導致車上兩傷，警方查出肇事許嫌無照駕駛且毒駕送辦；圖為遭撞車輛。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播