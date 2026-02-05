模擬隨機攻擊情境 竹縣警跨機關實兵演練強化商圈安全防護

新竹縣警察局結合消防局和商場實兵演練，模擬歹徒持刀隨機攻擊進出商場消費者等突發狀況。（新竹縣警察局提供）

接連發生台南男子隨機砍人及苗栗男子砍警的重大社會案件，警政署通令全國各地警察局加強巡邏勤務，嚴防模仿效應，新竹縣政府警察局為強化大型商場及人潮聚集場所的安全防護，昨協同消防局，結合遠東百貨竹北店、「享平方影城」商圈，進行隨機攻擊情境演練，以提升第一線人員即時應變及跨機關處置能力。

警察局表示，這次演練採情境式實兵操演方式進行，模擬歹徒駕駛貨車衝撞商圈行人後逃逸，以及歹徒持刀隨機攻擊進出商場消費者等突發狀況。演練過程中，現場警力依實際狀況迅速反應，由勤務指揮官即時下達指令，調度轄區及支援警力到場，啟動快速組合警力打擊部隊，執行現場封鎖、動線管制、追緝及制伏歹徒等處置作為。

由於演練過程逼真，現場一度引起部分不知情民眾誤以為是真實事件，員警與商場人員即時向民眾說明為演練情境，並透過現場工作人員引導，安撫民眾情緒，確保商場秩序及人員安全，避免恐慌情事發生。

消防局也派遣救護人員及救護車到場，模擬傷患現場緊急救護、檢傷分類及後送醫療院所作業，完整驗證警消協同合作及救護動線銜接效能。

警察局長林建隆表示，遠百及影城商圈是新竹縣大型商業設施，平日及假日人潮眾多，場域廣大且複雜。警察局特別結合商場業者及消防局等公、民營單位，共同投入人力與資源，透過跨機關聯繫與功能整合，驗證突發事件發生時的聯合指揮、警力調度及對外應變機制，期能在第一時間有效控制狀況、降低危害，並確保商圈及周邊區域正常運作，守護民眾生命與財產安全。

