曾供總統府承租26年！住戶主張日治買地遭否決 法院認屬無權占用

判決指出，草山行館鄰近土地曾由日治時期業主登記，國民政府遷台後總統府承租房屋作官邸維安使用，但住戶無法提出購地證明，仍屬無權占用。圖為草山行館，迄今具80多年歷史。（資料照）

台北市陽明山草山行館周邊土地產權爭議，經士林地方法院審理後，判決北市府勝訴，陳姓與何姓住戶被認定無權占用公有土地，須拆除位於草山行館路口的數棟地上物，將土地返還北市府工務局公園處及文化局，並追繳5年不當得利6萬餘元。全案可再上訴。

判決記載，這場爭議橫跨近80年。被告住戶主張，土地早在日治時期便由先祖向日籍業主近藤勝次郎購買；民國38年國民政府遷台後，總統府因維安需求，向住戶承租該處房屋作為官邸路口收發室、便衣組辦公室。

住戶辯稱，當初已將所有權證明文件交予總統府，但文件至今未歸還，且政府多年來按月支付租金，代表認可其產權，而北市府現在要求拆屋還地，違反權利失效原則與誠信原則，屬於權利濫用。

法院審理認為，根據地政機關記錄，土地於日治時期確實登記於近藤勝次郎名下，但在台灣光復後，政府已依國家權力關係合法接收，目前登記為國有及市有土地，具有絕對效力。

法官表示，即便總統府曾向住戶承租房屋，也僅代表政府租用建物，並不能推論住戶對土地具有合法權源。此外，住戶無法提出當年與近藤勝次郎買賣土地的實質證明，在法律上仍屬無權占有。

法院考量該土地位於陽明山國家公園，環境優美且觀光人潮眾多，而被告利用該處居住或於花季經商，獲有經濟利益，因此裁定陳姓住戶等4人及何姓住戶，須將合計約50餘坪等地拆除，騰空返還土地。此外，亦須分別給付北市府過去5年租金補償金、合計約6萬8千餘元。全案可再上訴。

