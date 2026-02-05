轎車見警盤查加速逃 車上4人全帶毒品這下慘了

員警在轎車駕駛與乘客4人身上查扣喪屍煙彈、安非他命等毒品。（民眾提供）

高雄市苓雅區中華四路與三多四路口，今（5）日凌晨3點多，發生警車追逐、包圍1輛轎車，並持槍壓制車上駕駛、乘客的驚險場面，員警在車上4人身上分別找到毒品依托咪酯菸彈、安非他命，全被依法送辦。

苓雅分局成功所指出，員警5日凌晨3點8分執行勤務時，在中華四路與三多四路口發現1輛轎車未開大燈，上前盤查時，駕駛突加速逃逸，員警尾隨至苓雅一路與文橫二路口攔截車輛，並上前攔查圍捕，經持槍大聲嚇令下車，駕駛和乘客等4人才乖乖配合，立即遭員警壓制。

經查，車上4人為駕駛林女（25歲），乘客許男（37歲）、魏女（29歲）、吳男（29歲），分別在林女身上查扣二級毒品依托咪酯煙彈1顆（毛重6.18公克）、安非他命吸食器1組；自許男查扣二級毒品安非他命1包（毛重3.42公克）；自魏女查扣依托咪酯煙彈3顆（毛重共17.61公克）；自吳男查扣依托咪酯煙彈1顆（毛重5.23公克），當場將4人帶回偵辦，並依違反毒品危害防制條例，移請高雄地方檢察署偵辦。

另駕駛林女逃逸過程，警方舉發未依規定使用燈光1件，可處1200至3600元罰鍰；危險駕車1件，可處6000至3萬6000元罰鍰，並當場止駕駛；闖紅燈2件，分別可處1800至5400元罰鍰；拒檢逃逸1件，可處1萬至3萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月之交通違規，並依刑法公共危險罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。

