    社會

    慣竊男偷3瓶紅標米酒賠135元 下場慘了

    2026/02/05 08:16 記者陳鳳麗／南投報導
    王姓男子分3次到便利商店偷特級紅標米酒，總價135元，儘管後來給付135元，但竊盜罪難逃，南投地院判處拘役40日，若易科罰金折合4萬元。（記者陳鳳麗攝）

    王姓男子分3次到便利商店偷特級紅標米酒，總價135元，儘管後來給付135元，但竊盜罪難逃，南投地院判處拘役40日，若易科罰金折合4萬元。（記者陳鳳麗攝）

    一名有大專學歷的王姓男子，已有多次竊盜前科，2022年才因1案執刑完畢，去年3月某日到同1家便利商店分3次偷走紅標米酒合計3瓶，總價135元，店長盤點時發現報警，王男承認也付135元酒價，但竊盜罪難逃，加上他是再犯，南投地院判處拘役40日，若易科罰金4萬元。

    判決書指出，王姓男子去年3月19日8時58分許、12時23分許、13時52分許，到埔里鎮某家便利商店竊取特級紅標純米酒共3瓶（總價135元）。曾姓店長盤點發現商品短少，調閱店內監視器，發現米酒被連偷3次向警方報案。

    警方查出是王男偷竊，傳喚王男但他未到案，警方依據店長提供的監視畫面及路口相關監視影像，將其函送南投地檢署偵辦，警方後來找到王男，他也承認偷了3瓶特級紅標米酒，並給付便利商店135元。

    由於王男2022年2月4日才因竊盜案執行徒刑完畢，去年3月就再度偷竊，而他過去也有多次竊盜前科，儘管他後來有付店家135元，填補店家損失，但未與被害人和解賠償，南投地院審酌他有二專畢業學歷、家境不佳，因此以竊盜罪名判拘役40日，若易科罰金折合4萬元。

