為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國中數學老師戀上女學生 接吻、舔胸付108萬換緩刑

    2026/02/04 20:32 記者陳建志／台中報導
    台中一名數學老師和國中少女發生師生戀，在車上和少女接吻、舔胸、摸下體，賠錢、捐款108萬換緩刑2年。（記者陳建志攝）

    台中一名數學老師和國中少女發生師生戀，在車上和少女接吻、舔胸、摸下體，賠錢、捐款108萬換緩刑2年。（記者陳建志攝）

    台中某國中1名數學老師，2024年開始和一名國三少女交往，並在同年6月，先後2次在車內和少女接吻，並解開上衣扣子、掀開內衣，親吻、舔舐少女胸部，猥褻得逞，少女母親得知後氣炸提告。老師審理時坦承犯行，除賠償少女父母90萬元，並捐18萬給社福機構，台中地院依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪判刑5月，緩刑2年。

    判決指出，該名國中數學老師2023年擔任某國三少女的數學老師，卻和她發生師生戀，2024年6月12日下午5點多，將車開到南屯區一處停車格內，未違反少女意願，伸舌頭親吻少女嘴唇，並解開少女上衣扣子、掀開內衣，親吻、舔舐少女胸部，以此方式猥褻得逞。

    接著，同年月18日下午2點多，該名數學老師開車載少女到秀泰生活台中文心店看電影，先在電影院撫摸少女大腿，看完電影回到車上，又在車上伸舌頭親吻少女嘴唇，並解開少女上衣扣子、掀開內衣，親吻、舔舐少女胸部，並伸手進褲管，撫摸少女下體，以此方式猥褻得逞。

    該名老師在台中地院審理時坦承不諱，並有百貨停車場監視器、路口畫面，師生間對話紀錄可佐證。少女則坦承，自己從2024年2月初開始和數學老師交往，不想要那麼快，不過對他的行為沒有覺得不高興或害怕，僅覺得這些猥褻行為是男女朋友間的親密互動。

    台中地院認為，男子當時和少女是師生關係，本應善盡教導責任，他也明知少女對於性行為方面智識、自主能力未成熟，卻為滿足私慾對其猥褻，影響少女身心。

    不過審酌該名數學老師已經和少女的父母達成調解，並賠償90萬元，且捐款18萬元給社福機構，依2個對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，各判他3月、3月，應執行5月，得易科罰金，緩刑2年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播