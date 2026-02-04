國中數學老師戀上女學生 接吻、舔胸付108萬換緩刑

台中一名數學老師和國中少女發生師生戀，在車上和少女接吻、舔胸、摸下體，賠錢、捐款108萬換緩刑2年。（記者陳建志攝）

台中某國中1名數學老師，2024年開始和一名國三少女交往，並在同年6月，先後2次在車內和少女接吻，並解開上衣扣子、掀開內衣，親吻、舔舐少女胸部，猥褻得逞，少女母親得知後氣炸提告。老師審理時坦承犯行，除賠償少女父母90萬元，並捐18萬給社福機構，台中地院依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪判刑5月，緩刑2年。

判決指出，該名國中數學老師2023年擔任某國三少女的數學老師，卻和她發生師生戀，2024年6月12日下午5點多，將車開到南屯區一處停車格內，未違反少女意願，伸舌頭親吻少女嘴唇，並解開少女上衣扣子、掀開內衣，親吻、舔舐少女胸部，以此方式猥褻得逞。

接著，同年月18日下午2點多，該名數學老師開車載少女到秀泰生活台中文心店看電影，先在電影院撫摸少女大腿，看完電影回到車上，又在車上伸舌頭親吻少女嘴唇，並解開少女上衣扣子、掀開內衣，親吻、舔舐少女胸部，並伸手進褲管，撫摸少女下體，以此方式猥褻得逞。

該名老師在台中地院審理時坦承不諱，並有百貨停車場監視器、路口畫面，師生間對話紀錄可佐證。少女則坦承，自己從2024年2月初開始和數學老師交往，不想要那麼快，不過對他的行為沒有覺得不高興或害怕，僅覺得這些猥褻行為是男女朋友間的親密互動。

台中地院認為，男子當時和少女是師生關係，本應善盡教導責任，他也明知少女對於性行為方面智識、自主能力未成熟，卻為滿足私慾對其猥褻，影響少女身心。

不過審酌該名數學老師已經和少女的父母達成調解，並賠償90萬元，且捐款18萬元給社福機構，依2個對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，各判他3月、3月，應執行5月，得易科罰金，緩刑2年。

