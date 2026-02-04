狼繼父逼高中女口交判4年半 少女「留套取精」被認自願判無罪

台中狼繼父脅迫高中繼女口交，台中地院依成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年6月徒刑。（資料照）

台中高中女學生遭繼父強迫口交，若不從甚至會被打。繼父辯稱少女自願，不過法官不採信，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年6月徒刑。不過，少女另指控，去年3月繼父也對她性侵，留下有精子的保險套當證據，卻因事前就跟同學、生父預告，法官認為無法排除是為取得證據，而誘使繼父發生性行為的可能，判決無罪，可上訴。

判決指出，高中少女和母親、繼父同住。2024年少女高一放暑假時，繼父在家中凶惡恫嚇，「妳快點幫我用」，強行壓少女頭部，逼迫口交得逞。

審理時，狼繼父坦承有與少女發生口交的性交行為，但否認有強制性交犯行，辯稱是繼女自願幫他口交，沒有強迫她，也沒有對繼女說「妳快點幫我用」。辯護人也稱，本案發生地點是開放性公共空間，少女的母親也會經常看被告在做什麼，若真有發生此事，怎會都沒察覺？認為此案應僅成立利用權勢性交罪。

少女在偵訊時說，繼父多次叫她到房間，以很兇的口氣說，「你快點幫我用」，還威脅「不要說出去，不然妳就慘了」。她有幾次因為抵抗不從被打，之後幾次繼父要求幫他口交就慢慢不抵抗了，因為擔心被威脅或被打。

少女說，之前有稍微暗示媽媽，如果自己被繼父性侵，她會怎麼樣？媽媽說，這種事情不會發生在她身上，叫她不要亂想，因此沒有跟媽媽說這件事情，覺得講了也不會理她。

法官認為，繼父為逞一己私慾，罔顧倫常及少女心理人格健全發展，對少女犯下強制性交行為，危害甚鉅，且事後否認犯行，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年6月徒刑。

不過，少女另指控，2024年讀高二某日，繼父要求她穿情趣服裝，撫摸她胸部、下體等隱私部位，再以按摩棒及生殖器性侵且射精；2025年3月間晚上，又對她強制性交並射精在保險套內，還抓傷她脖子和四肢。

繼父坦承當晚有與少女發生性行為，但他辯稱是少女自願，也沒有要求她穿情趣服裝。辯護人也指稱，若真有違反意願，為何少女要將對話記錄刪掉？

法官認為，2024年就讀高二某日少女所指控的性侵，僅有少女單一說法，沒有其他證據補強，尚難依此做出不利被告的認定；至於2025年3月的性侵指控，法官發現，當天下午少女和同學的對話就預告「我會拿他的保險套和精子」、「等於我今天還要跟他做一次」、「在（再）犧牲一次」、「不然我也沒證據」；並要生父隔天到學校載她「我有證據可以讓我保證回去」、「我怕你氣炸了」。

法官認為，從少女和同學與生父的對話，似乎非常確定當晚必將與繼父發生性行為，無法排除當晚是少女為順利取得證據，而誘使繼父和她發生性行為。因此繼父辯稱當晚是少女自願和他發生性行為的說詞，非全然不可採信，判決無罪，可上訴。

