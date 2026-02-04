竹北天坑案開庭喊「沒有圖利廠商」 楊文科：不可能認罪

新竹縣長楊文科今天在竹北「天坑」案開庭上說，縣府處理相關事務始終秉持慎重立場，「絕無圖利特定廠商」，同時強調他「不可能認罪」。（資料照）

竹北「天坑案」今天開庭，檢察官王遠志就工地復工、施工管理及責任歸屬等議題，訊問被告新竹縣長楊文科。楊文科回應，縣府處理相關事務始終秉持慎重立場，「絕無圖利特定廠商」，他多次親自會勘、召開說明會，對業者豐邑機構要求十分嚴格，豐邑最終提供1億元作為擔保；他「不可能認罪」。

楊文科說，事發後，縣府原要求「豐采520」建商豐邑機構提出3000萬元鄰損擔保金，但遭拒絕；經縣府反覆協調，豐邑最終提供1億元作為擔保。他強調，公務員在整起事件中承受巨大壓力，但仍努力解決問題，縣府也基於慎重原則將案情移送司法，「沒有圖利，更不可能認罪。」

請繼續往下閱讀...

楊文科說，「豐采520」事件發生後，縣府第一時間出面處理，但豐邑未能及時與住戶溝通，引發後續一連串問題。縣府投入大量心力處理反遭質疑圖利，「非常不公平」。他反問道：「外界有這麼多指責，縣府承受這麼大壓力，難道縣長不會去了解嗎？」並強調，無論民眾或業界尋求協助，他都有責任了解狀況。他也說，工務處長專業度高，希望檢察官能客觀判斷，而非主觀認定縣府有不當行為。

庭訊中，王遠志追問楊文科是否曾因與豐邑董事長女兒會面、或與公司高層通話，而向工務處施壓要求復工？楊文科否認，強調豐邑董事長與總經理遲未出面處理導致問題延宕，縣府才要求董事長的女兒出面協商，主要目的是補償受影響店家與住戶損失，並促成1億元擔保金的提出，並非外界所稱的「密會」。

此外，楊文科提到，檢方僅因他說了一句「要通過」，就認定涉及圖利。他說，當時正值颱風季，擔心工地積水造成地下掏空，因此要求相關搶險作業「一定要通過」，完全以公共安全為考量，與圖利無關。

對於檢察官詢問是否認罪，楊文科語氣堅決地說，「不可能認罪」。他重申，自己從未圖利任何人，反而是在巨大壓力下推動協調，從豐邑最初不願提出3000萬元擔保金，到最後提高至1億元，期間該建案也未再發生坍塌狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法