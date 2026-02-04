中共二度跨境鎮壓？香港抗爭者湯偉雄泰拳館再度遭潑漆

香港抗爭者「赴湯」湯偉雄在台北士林的泰拳館1樓大門遭潑漆。（記者王冠仁翻攝）

香港抗爭者「赴湯」湯偉雄移居台灣，在台北市士林區開設泰拳館，去年11月遭潑漆，陸委會揭露，是2名港人來台犯罪的中共跨境鎮壓。湯偉雄的泰拳館今天凌晨再次遭人潑漆，警方查出潑漆者是46歲台籍港人梁姓男子，但他已經在早上火速出境。

嫌犯凌晨搭機來台 清晨火速出境

警方調查，梁嫌凌晨0點左右搭機來台，搭計程車到新北三重買油漆，凌晨2點左右到湯偉雄位於台北士林的泰拳館1樓潑漆，接著搭計程車跑到西門町附近，再轉往桃園機場，搭早上8點左右班機出境。

轄區警方清晨6點左右許巡邏經過泰拳館，發現被人潑漆，現場還有許多張印有湯偉雄大頭照的恐嚇傳單。調閱監視器畫面追查，一路追蹤機場，確認潑漆者是梁嫌，但他已經離境，出境時，手上甚至還沾染著紅漆。

警方指出，湯偉雄的泰拳館並非首次遭潑漆。去年11月，1男1女2名香港人跑到泰拳館假裝詢問課程，疑似趁機勘察場地，不久後，位在2樓的泰拳館大門就被潑漆，這2名港人也隨即離境。

這次泰拳館再次遭人潑漆，雖然潑在1樓大門處，但梁嫌潑漆後就搭機出境，與11月份的潑漆嫌犯雷同，不排除受同一人指使。

湯偉雄在上次泰拳館被潑漆後曾受訪說，2025年香港立法會選舉期間，他發了幾篇文章及接受媒體訪問，呼籲港人不要投票。他去年11月20日被香港廉政公署發布通緝，被控違反「選舉條例」，過沒幾天工作室也被潑紅漆，他非常確定此事跟中共及港府有關，主要是他對立法會選舉做了評論，就被通緝及潑漆。

士林分局分局長許城銘強力譴責非法暴行，重申保護在台港人安全與自由的決心與態度，針對任何挑戰公權力及危害社會秩序的不法行為，勢必嚴查嚴辦，絕不寬貸。

潑漆梁嫌火速搭機出境，丟棄黑帽變裝換戴白帽，手上甚至還有紅漆。（記者王冠仁翻攝）

梁嫌潑漆時，還丟了許多張有「赴湯」湯偉雄大頭照的恐嚇傳單。（記者王冠仁翻攝）

