    首頁 > 社會

    大法庭裁定偷拍兒少不適用「違反意願」 民團難苟同：應加重刑責

    2026/02/04 18:34 記者吳柏軒／台北報導
    刑事大法庭今（4日）宣布統一見解，單純偷拍兒少性影像，不構成「違反意願」加重要件，讓刑度從7年以上，降為1年到7年；兒少及婦女團體聞訊，皆難苟同。（示意圖）

    刑事大法庭今（4日）宣布統一見解，單純偷拍兒少性影像，不構成「違反意願」加重要件，讓刑度從7年以上，降為1年到7年；兒少及婦女團體聞訊，皆難苟同，強調「沒有同意就是違反意願」，並舉「聯合國兒童權利公約」，即使沒有身體傷害，未經同意拍攝，將對兒少人格尊嚴與身心嚴重傷害，呼籲法律修法，重新定義「偷拍兒少」刑責。

    現行法律，針對拍攝兒少性影像的刑度為1年到7年，違反意願拍攝則是7年以上，而「偷拍」是否適用「違反意願」的加重刑度要件？最高法院的刑事大法庭經討論宣布統一法律見解，裁定不適用，意即偷拍兒少性影像將回到1到7年刑度。

    對此，婦女救援基金會執行長杜瑛秋認為，偷拍本身就是「違反意願」，即便法官認為沒有達到強暴脅迫，仍應依照偷拍者的行為，以及對當事人的危害，來加重刑責，例如台北市信義幼兒園狼師毛畯珅，偷拍這麼多小女童的性影像，就是嚴重，如果又有販售兒少性影像，將兒少暴露在重大危險之中，絕對要判7年以上才是對的，批大法庭見解「很瞎」。

    台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長張祐嘉也批評，對大法庭的裁定「難以理解」，舉聯合國兒權公約明確寫出，利用通訊技術攝影、製作、持有兒少性影像，就定義為「性暴力」，即使沒有身體傷害、限制或壓迫，未經同意的拍攝仍對兒少人格尊嚴與身心有嚴重傷害，各國法律應依循兒少最佳利益為原則，全面保障兒少。

    張祐嘉強調，偷拍本質就是利用被害人不知情、未察覺與來不及反應，當然無法及時拒絕，這是犯罪者剝奪被害人拒絕跟反抗的機會，而我國法條如今造成司法解釋的漏洞，建議大家應思考如何調整，法律應重新定義並納入「偷拍」，並加重罰則，畢竟偷拍未成年本身就是罪大惡極。

