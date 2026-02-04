竹北「天坑案」開庭檢察官提問 豐邑被告行使緘默權

竹北「天坑案」今天開庭進行調查證據與訊問被告程序。（記者廖雪茹攝）

竹北「天坑案」今天開庭進行調查證據與訊問被告程序，檢察官王遠志訊問時，豐邑機構數名被告都回應要「行使緘默權」，其中有委任律師在庭上說明，該被告在檢警偵訊階段共被訊問了14次，並曾以證人身分應訊5個多小時，已據實陳述，因此今日行使緘默權，以節省審理程序時間。而對於審判長和合議庭詢問，則仍會據實以告。

豐邑機構被告在庭上都表示要行使緘默權，審理法官轉而詢問檢察官是否仍繼續提問，王遠志表示，他擁有訊問權，仍接連提問。他向其中1名被告訊問包括「是否承認違反建築規範？」「擋土計算與圖面是否不符？」等多個問題，但被告都以行使緘默權回應。

據悉，有律師私下表示，檢察官之前在庭上曾提及，訊問程序可能需要3小時。今天上午開庭後，先進入證據調查程序，針對相關被告的供述與答辯進行審理。接著訊問被告程序時，豐邑機構被告都行使緘默權。

有其他非本案律師受訪表示，行使緘默權可避免被告前後說詞反覆，甚至說錯話，而導致法官採信對其不利的供述；但卻容易被法官認為犯後態度不佳，恐讓法官留下不配合調查、甚至否認犯罪的負面印象。也因此，被告是否行使緘默權，須視每個案件的實際狀況而定。

下午繼續開庭，新竹縣長楊文科面對檢察官訊問時，一度情緒激動，強調自己是為民眾解決問題，而此案卻讓公務員承受極大壓力。楊文科的辯護人提異議，強調尊重檢察官提問，也配合相關問題，但稱檢察官漫無限制的訊問，恐有違刑事訴訟法。對此，審判長則認為無不當之處。

