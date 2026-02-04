雲縣議長黃凱當光電廠「門神」收賄判刑 延長限境、科技監控8月

雲林縣議會無黨籍議長黃凱。（資料照）

雲林縣議會無黨籍議長黃凱擔任縣議員時期，涉當太陽能廠商「門神」，護航業者取得縣府核發的同意函等，約定收賄5900萬元且已收下1480萬元；新北地院去年12月依「貪污治罪條例」中的不違背職務收賄罪，判處黃凱4年10個月徒刑，褫奪公權3年，黃在審理時交保並限制出境、出海及住居，並接受科技監控設備，由於期限將屆滿，一審合議庭近日裁定延長限制出境、出海及住居及接受科技監控設備8個月。

黃凱於2024年起訴移審，合議庭於10月18日訊問後，裁定300萬元交保，並限制出境出海及限制住居，同時須接受適當的科技設備監控8月；去年6月18日起延長限制出境、出海及接受適當的科技設備監控8月。

請繼續往下閱讀...

合議庭審酌，黃凱一審被判刑4年10月，而重罪、重刑常伴有逃亡的高度可能，況依黃凱資力，有在國外生活能力，有逃亡境外、脫免刑責動機，有相當理由足認有逃亡之虞，裁定黃凱自2月18日起，延長限制出境、出海及接受適當的科技監控設備8月，並應於每週一上午8時至11時間，拍攝自己面部照片並同步傳送科技設備監控中心，及限制住居在雲林縣住處。

檢方調查，劉肇昕等4名業者於2020年成立國金、睿日2家公司，爭取在雲林縣台西及口湖鄉建太陽能廠，因此找黃凱當「顧問」；黃凱則找友人成立人頭公司，計畫以「能源技術服務費」名義收賄，雙方簽約由黃助業者取得縣府同意函、擺平地方抗議、設廠公文遇阻要出面解決，更白紙黑字寫明分3期給錢。

黃接著請託雲林縣前建設處長李俊興關切，李除回報進度外，還洩漏縣府內部秘密文件，且縣府承辦人也在李的指示下優先處理此案，業者順利取得同意函後馬上依約匯1480萬元，黃則將賄款用於租賃進口名車及信用卡消費等私人開銷。

一審除判處黃凱4年10月徒刑外，同案被告部分，李俊興因洩密罪判刑8月，業者李建勳、連立凱、劉肇昕、賴將文4人均犯行賄罪，判處8月至1年6月不等徒刑，僅劉肇昕未獲緩刑，其他3人則須支付公庫20萬元至50萬元不等金額。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法