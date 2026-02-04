被控弒親詐保無期逆轉無罪定讞 王忠義羈押739天獲賠295萬

弒親詐保案確定無罪定讞，王忠義獲准刑事補償295萬6000元。（資料照）

一場溪畔命案，讓南投男子王忠義的人生急轉直下，2014年他被指控先後涉入父母雙亡事件，檢方認定其為詐領保險金弒親，從「弒父弒母」重罪起訴，到一審遭判無期徒刑，再到歷經多次發回、更審、逆轉判決，最終王獲判無罪確定，也因當時遭羈押739天，近日獲賠刑事補償295萬餘元。

該起弒親疑案發生在2014年10月5日傍晚，王忠義開車載妻兒、母親到國姓鄉種瓜溪戲水，王母想上廁所王忠義帶她到河床上方便，王母落水溺斃，檢警另查出王父也在重病住院期間被王忠義載出失蹤，後來在溪床發現白骨，經比對是王父，南投檢方認為王忠義弒親嫌疑重大起訴。

案件曝光後，引發社會高度關注，弒父案部分一、二審皆判無罪，經最高法院發回更審後，仍因證據不足維持無罪，弒母案則更為戲劇化，一審重判無期徒刑，二審逆轉改判無罪，歷經更三審後，2023年底確定無罪定讞。

案件翻盤後，王忠義去年12月提出刑事補償聲請，主張因殺人罪嫌遭羈押739天，期間身心飽受折磨，名譽與生活皆遭重創，請求以每日5000元計算，合計補償369萬5000元。

台中高分院審酌，王遭羈押時年約39至41歲，從事投影機校設及零工，收入不穩定，羈押期間確實對其心理與社會評價造成重大影響，合議庭也認為，過失致死罪尚未確定，依法不得列為減額考量，且王忠義並無逃亡、滅證或誤導偵查等情形，最終裁定以每日4000元為補償基準，核准刑事補償295萬6000元。

