6旬會計夫妻開不實發票詐逾千萬元 嘉檢起訴

嘉義地檢署。（資料照）

63歲賴姓女會計曾以不實發票詐欺嘉義某工業股份有限公司逾2億元被判刑確定，正在獄中服刑，嘉義地檢署追查又發現，賴女與擔任木材行負責人的朱姓丈夫，聯手王姓木業公司負責人，涉嫌以不實估價單、發票與轉帳傳票，詐得該公司約1227萬餘元，嘉檢近日偵查終結，將賴女與朱姓丈夫、王姓負責人3人起訴。

起訴書指出，賴女擔任某工業股份有限公司會計，同時也擔任朱姓丈夫木材行的會計人員，賴女得知公司有進項發票不足額情形，且沒有與先生名下木材行、木業公司進貨交易，要求朱某向王某謊稱代理其公司採購，2007年5月間王某以公司名義開立不實統一發票、估價單及轉帳傳票，由賴女盜用公司財務人員印章，致公司誤認向王某公司訂購商品，匯款262萬餘元，王某獲得發票5%營業稅約13萬餘元報酬。

賴女食髓知味，又以先生木材行名義開立不實的統一發票、估價單、轉帳傳票，依樣畫葫蘆向公司報帳，由公司匯款964萬餘元，總計詐得1227萬4500元。

警詢時，賴女坦承犯行，辯稱是她開立木材行不實發票，先生不知情；朱某坦承聽從妻子指示，要求王某開立木業公司不實發票5張。檢察官調查，賴女等3人涉犯不實事項記入會計憑證罪嫌，賴女又涉犯行使偽造私文書、詐欺取財罪嫌，依法起訴3人。

