    高雄全裸女墜樓身亡 落跑男友到案這樣說

    2026/02/04 17:58 記者洪定宏／高雄報導
    高雄詭異墜樓案，警方展開追查。紅圈為死者墜落撞破採光罩。（讀者提供）

    高雄市前鎮區今天凌晨1點多發生30歲女子墜樓身亡案，死者生前有遭家暴紀錄，而且同居男友曾在場，家屬對死因有疑義。監視器影像確認無外力介入，但男友案發後隨即落跑，警方下午約談到案，詢問離開原因，他辯稱，「因為太害怕了！」

    據了解，死者男友聲稱，死者最近情緒不穩定，今天凌晨案發前，彼此只有小口角，沒有刺激話語，當時她說要外出購物，但因關門聲太大，他覺得不太對勁，趕緊穿上外褲出門查看，在1樓詢問保全，得知發生意外，嚇得趕緊落跑。不過，這只是單方面說法，檢警將擇日複驗，釐清死者有無非墜樓的其他傷勢。

    警方過濾監視器畫面發現，死者走出高樓層住家，從同樓層的公共空間墜落到地下室機械停車場，當場身亡，確定無外力介入。大約1分鐘之後，同居男友走出住家，看似在找死者，然後從1樓離開。

    死者與家人幾乎沒有聯繫，但她去年有遭家暴紀錄，男友在案發後失聯，引發家屬疑義，檢警將擇日複驗，釐清死者有無非墜樓的其他傷勢。另外，死者墜樓前身穿黃色睡衣，疑似墜落過程被風吹開，導致全裸，睡衣卡在她的手掌。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

