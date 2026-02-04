宰殺43隻海豚做捕鯊餌料 琉球籍「漁勝發號」船長重判2年2月

琉球籍漁船「漁勝發號」非法宰殺保育類海豚被檢方查獲。（屏檢提供）

琉球籍漁船「漁勝發號」田姓船長與船上印尼漁工前年在北太平洋海域作業時，非法獵殺第二級保育類野生動物海豚多達43隻，經加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）發現通報我國後，屏東地署檢指揮保七總隊及海巡查緝隊等單位進行偵辦，待該漁船於去年7月返台靠港時，登船檢查，扣得相關證物，經認定田姓船長犯罪事實，檢察官依非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌起訴，屏東地院認為田男嚴重破壞海洋生態秩序，判處有期徒刑2年2個月，可上訴。

屏檢調查，漁勝發號田姓船長僱用10名印尼籍船員，以延繩釣法從事捕撈鯊魚、鮪魚、鬼頭刀等魚類，前年5月間從鹽埔漁港出海前往北太平洋海域作業，田男卻指揮10名漁工先持漁槍鏢射接近船艏的海豚，再以長柄電魚鉤將射中的海豚鉤至甲板上，並啟動電閘使長柄電魚鉤通電，將海豚電擊麻痺，10名漁工隨後持魚刀支解分割成掌心大小的碎塊，存放船艙冰箱內，作為釣捕鯊魚的餌料。

檢方指出，漁勝發號漁船非法宰殺保育類海豚行為經加拿大聯邦漁業及海洋部發現通報我國後，檢察官指揮保七總隊及海巡查緝隊等單位，於該船去年7月間返台靠港後，查獲上情，田姓船長及同船漁工以此方式獵得保育類海豚共43隻，未使用的海豚餌料與外皮，則於返台前丟棄於外海，10名涉案印尼籍漁工中，有4名漁工已於其他航程中離船，已發布通緝，其餘涉案6漁工則予以緩訴處分，須各別向公庫支付6萬元。

屏東地院認為，田男明知海豚科為我國列管珍貴稀有保育類野生動物，竟未經許可恣意獵捕，破壞海洋生態秩序及國家對野生動物的保育管理，且所獵捕、宰殺之數量高達43隻，對海洋生態環境造成實質且難以回復損害，若過度減輕刑責，恐導致大眾產生國家容忍環境犯罪的錯誤期待，削弱野生動物保育法令實效，綜合犯罪情狀，依非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪，判刑2年2月。

