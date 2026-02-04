為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    曾狙殺江南 竹聯幫「鬼見愁」吳敦過世

    2026/02/04 17:32 記者劉慶侯／台北報導
    去年出版回憶錄的竹聯幫昔日大老吳敦，昨天辭世，享壽77歲。（資料照）

    去年出版回憶錄的竹聯幫昔日大老吳敦，昨天辭世，享壽77歲。（資料照）

    竹聯幫昔日大老吳敦，傳出昨（3）日辭世，享壽77歲，目前靈堂設置在北市民權東路的會館，吳敦是最早一代的竹聯幫成員，因處事兇悍，在江湖搏得「鬼見愁」的稱號，後來涉及江南案被捕，出獄後轉往影視圈發展。

    曾是竹聯幫總護法的吳敦，外界很難想像的是，吳敦卻是出身書香門第，卻走入江湖過著打打殺殺的日子，因為他的悍勁，受到竹聯幫主陳啟禮賞識，更有著「鬼見愁」的江湖名號。

    而吳敦這一生中最廣為人知的，是犯下震驚全球的江南案。如果沒有江南案，吳敦也許只是個很會鬥毆鬧事的幫派人物。

    1984年8月，陳啟禮被國內情治單位吸收，帶著吳敦和董桂森到美國進行「鋤奸計畫」，跟蹤筆名江南的美籍華裔作家劉宜良， 在同年10月15日上午當街狙殺劉宜良，董朝劉眉心開一槍，吳敦再往其胸、腹部補二槍。

    3人返台，美國聯邦調查局對此案進行調查，台灣多名情報局高階官員也涉案，台美關係更跌至谷底，董桂森逃亡海外，陳啟禮．吳敦二人雖被判無期徒刑，但經過大赦減刑，二人監禁6年多後就出獄。

    在苦牢中，吳敦重拾書本，苦讀各類經典史籍，成為他出獄後重要的資本，也隨著他的轉戰演藝事業，憑著他昔日的江湖上知名度，在演藝圈中為人平息事端，也先後製作上百部電影和戲劇，包括「旋風小子」、「新烏龍院」，以及蘇有朋和賈靜雯版的「新倚天屠龍記」，讓他成為許多人眼中的影劇大亨。

    吳敦3日上午6時許病逝，享壽77歲，家屬也將靈堂設置在北市民權東路二段上的會館，將在15日於北市懷愛館舉辦告別式。

    吳敦訃聞，15日將在北市懷愛館舉辦告別式。（記者劉慶侯翻攝）

    吳敦訃聞，15日將在北市懷愛館舉辦告別式。（記者劉慶侯翻攝）

