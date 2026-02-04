為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「瘋狂按摩師」持足療刀突襲2路人 檢方聲押：涉及公安迅速嚴辦

    2026/02/04 17:15 記者王捷／台南報導
    陳姓按摩師持20公分足療刀突襲2路人致傷，5警員在派出所前迅速壓制。陳男移送台南地檢署後，檢察官複訊後向台南地院聲請羈押。（民眾提供）

    陳姓按摩師持20公分足療刀突襲2路人致傷，5警員在派出所前迅速壓制。陳男移送台南地檢署後，檢察官複訊後向台南地院聲請羈押。（民眾提供）

    陳姓按摩師持20公分金屬足療刀在派出所前突襲2名路人，造成2人受傷送醫，警方將陳男帶回偵辦後，移送台南地檢署。檢察官複訊後，認有反覆實施犯罪、逃亡疑慮，且涉及公眾安全要迅速嚴辦，向台南地方法院聲請羈押。

    警方調查，案發當晚陳男安靜離開按摩店後，持足療刀朝過馬路的路人下手，其中一名傷者受傷後向附近診所求助，另一名傷者則在派出所前受傷，並衝上派出所階梯求救。所幸案發時所內警力充足，5名警員迅速上前壓制陳男並解除刀械，隨後協助2名傷者送醫處置，未讓傷害擴大。

    陳男被控制後情緒平穩，面對初步詢問大多保持沉默，警方除完成現場蒐證與查扣刀械，也派員到醫院製作被害人筆錄。陳男初步訊問後，因夜間障礙先送拘留所休息，後續依程序移送檢方偵辦。

    陳男到案後由檢察官複訊，依目前掌握證據，案件將朝傷害等罪嫌方向偵辦。檢察官複訊後向台南地方法院聲請羈押，後續將由法院就案情及羈押要件審理裁定。檢方指出，對於危害公眾安全案件，要迅速嚴辦，共同守護人民生命安全與社會秩序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播