「瘋狂按摩師」持足療刀突襲2路人 檢方聲押：涉及公安迅速嚴辦

陳姓按摩師持20公分足療刀突襲2路人致傷，5警員在派出所前迅速壓制。陳男移送台南地檢署後，檢察官複訊後向台南地院聲請羈押。（民眾提供）

陳姓按摩師持20公分金屬足療刀在派出所前突襲2名路人，造成2人受傷送醫，警方將陳男帶回偵辦後，移送台南地檢署。檢察官複訊後，認有反覆實施犯罪、逃亡疑慮，且涉及公眾安全要迅速嚴辦，向台南地方法院聲請羈押。

警方調查，案發當晚陳男安靜離開按摩店後，持足療刀朝過馬路的路人下手，其中一名傷者受傷後向附近診所求助，另一名傷者則在派出所前受傷，並衝上派出所階梯求救。所幸案發時所內警力充足，5名警員迅速上前壓制陳男並解除刀械，隨後協助2名傷者送醫處置，未讓傷害擴大。

請繼續往下閱讀...

陳男被控制後情緒平穩，面對初步詢問大多保持沉默，警方除完成現場蒐證與查扣刀械，也派員到醫院製作被害人筆錄。陳男初步訊問後，因夜間障礙先送拘留所休息，後續依程序移送檢方偵辦。

陳男到案後由檢察官複訊，依目前掌握證據，案件將朝傷害等罪嫌方向偵辦。檢察官複訊後向台南地方法院聲請羈押，後續將由法院就案情及羈押要件審理裁定。檢方指出，對於危害公眾安全案件，要迅速嚴辦，共同守護人民生命安全與社會秩序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法