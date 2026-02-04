清泉崗綠能弊案》軍士官收賄、喝花酒重判 最高判13年

空軍清泉崗空軍基地，爆發收賄、喝花酒弊案，多名軍士官被判重刑。（資料照）

位於台中清泉崗的空軍第三戰術戰鬥機聯隊，許姓中校科長與退役中校葉姓雇員，藉由陳姓士官長、少校蔡姓參謀官等辦理三聯隊太陽光電發電設備標租案時，接受光電開發仲介陳男及廠商黃男等行賄與性招待，彰化地方法院依貪污治罪條例將6人重判13年到8年不等刑期。

審理的法官認為，許男、蔡男分別為中校科長、少校參謀官，職居中高階幹部，本應廉潔自持、為部屬表率，卻將職務上主管業務作為交換利益工具。不僅破壞軍紀與採購公正，更動搖社會對國軍廉潔執行公務信賴。且許男、蔡男否認犯行，辯解與客觀證據不符，另4人已坦承犯行並交代資金流向。依貪污治罪條例等將許男判刑11年8月，葉男判刑13年，陳姓士官長判刑8年6月，蔡男判刑8年，陳姓仲介判刑1年8月，黃姓廠商判刑6月。

涉案聯隊於2022年間辦理光電標租案，公開徵求廠商提供資料，許姓中校科長、陳士官長、葉姓雇員、蔡姓上尉後勤參謀官（後升至少校），利用規劃、審核或監督營區基地，辦理光電招標租案，引進具有黑道背景的掮客陳男介入，陳再找來黃姓業者投標。

黃男投標前商定總開發金額為2億元，其中2成作為賄款，而陳男每個月帶軍士官到高檔餐廳飲宴，飲宴結束再帶到旅館性招待，短短一年就招待13次，每人每次性招待金額約在2萬元，全由開發商陳男或黃男買單。

但現勘後黃男發現其光線條件不佳，恐血本無歸，他畏懼陳男具有黑道背景，被迫分批交出5000多萬元給陳，再由陳施壓，逼迫軍方把標案金額壓到1億2000萬元。事後，黃男認為自己「跳入賊窟」、「全身的毛被剝得一乾二淨」，此案便爆發開來。

