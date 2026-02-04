持柴刀猛刺叫囂醉男1刀斃命 殺人罪判13年6月

台中周姓男子不滿陳姓男子持續到門口叫囂，持砍柴刀猛刺左胸1刀斃命，國民法庭本週密集進行審理，今天依殺人罪判周男13年6月刑期。（民眾提供）

台中龍井區陳姓男子（47歲），去年3月20日晚上8點多，酒後到陳姓鄰居屋外持續叫囂，當時在屋內的周姓男子（47歲）聽到不爽，隨手拿著1把砍柴刀走出屋外，將陳男推倒後順手刺了一刀，失血過多送醫不治，台中地院國民法庭審理時，檢辯雙方針對殺人還是傷害致死進行攻防，陳男母親則痛哭求重判，因周男至今未賠償，國民法庭下午宣判，依殺人罪判處13年6月徒刑，可上訴。

去年3月20日晚間，龍井區遊園南路發生一起兇殺案，陳姓男子晚上在家飲酒後，8點多前往陳姓鄰居住處屋外持續叫囂，當時在屋內的周姓男子，怒氣沖沖順手從酒櫃拿著1把砍柴刀走出門，一出門就推倒陳男，接著持刀的右手順勢刺了下去，最後再補上一腳，轉身返回屋內。

陳男被刺後，掙扎起身，接著搖搖晃晃走路返家，一度低頭看著自己的傷口，因沿途鮮血直流，痛到必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，走了一段路後，因失血過多不支倒地，陳男的媽媽發現後趕緊將他送醫，經急救仍不治。

台中地院國民法庭本週密集進行審理，陳男的媽媽出庭時難過痛哭流涕，痛罵周男很惡質「一刀就把他刺死，連一句道歉也沒有」，強調兒子很孝順，晚上還會來幫她蓋被子，結果現在已經沒有兒子可以孝順她了，希望法官能「判重一點」。

檢察官則認為，周男面對手無寸鐵的陳男，持砍柴刀刺入陳男接近心臟位置，深達15公分，一刀斃命後還補上一腳，形容周手段就是「快、準、深、狠」，且至今都沒有賠償，也沒有和家屬達成和解。

此外，周男前科累累，自1997年起多次因吸毒涉案，平均每2年不到就犯罪1次，其中還7度被通緝，顯見他有逃避刑事責任的習慣，國民法庭審理後今天下午宣判，依殺人罪判周13年6月徒刑。

