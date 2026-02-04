火車站變百慕達！找車找到懷疑人生 警破解教你這樣做

警方協助廖婦找到機車。（圖由民眾提供）

台中火車站周邊人車往來頻繁，停車空間一位難求，加上街景相似被戲稱為「百慕達三角」，不少民眾車一停轉身離開，再回來時，方向感與記憶彷彿同時消失，1名63歲婦人近日因此找不到停放機車，焦急到幾乎崩潰，所幸警方迅速出手，不到10分鐘就在隔壁街道尋回機車，成功帶她逃出這片「停車迷航區」。

事發於前天下午5點多，台中市警三分局立德派出所警員蘇家賢、顏英全巡邏中接獲通報指出，東區立德街有民眾疑似機車不見，員警趕到現場時，只見廖姓婦人站在街口來回張望，神情明顯慌亂向警方表示，當天上午將機車停在火車站周邊街道後，搭乘客運與友人外出旅遊，返程準備騎車回家時，卻怎麼也找不到愛車，她自認對該區並不陌生，附近店家外觀也還有印象，卻像被困在迷宮裡，繞了好幾圈仍毫無頭緒。

請繼續往下閱讀...

警方先行安撫情緒，並調閱周邊監視器畫面，發現於廖婦所描述時間點，並未拍到她騎車進入該街道畫面，也未見可疑人員移動車輛，初步排除遭竊可能，依經驗研判極可能是記憶錯位，誤闖了「停車百慕達」。

隨後，警方擴大搜尋範圍，沿著鄰近街道逐一巡視，果然，搜尋行動展開不到10分鐘，就在隔壁一條街上發現機車，看到機車重現眼前，廖婦先是一愣，隨即露出靦腆又尷尬的笑容，連聲向警方道謝；警方也提醒，民眾停車後不妨拍下位置、路口與周邊地標，或利用手機GPS標記停車點，才能在下次誤闖百慕達時，順利找到回家的路。

廖婦先是一愣，隨即連聲向警方道謝。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法