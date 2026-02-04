為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    衣物塞袋裡未結帳 女竊嫌被制止大鬧：衣服也不是你的

    2026/02/04 16:22 記者王捷／台南報導
    陳女於台南國華街服飾店竊衣塞袋，遭店員發現後爆發拉扯，警到場壓制情緒激動的陳女，訊後依竊盜罪嫌將其移送。（民眾提供）

    陳女於台南國華街服飾店竊衣塞袋，遭店員發現後爆發拉扯，警到場壓制情緒激動的陳女，訊後依竊盜罪嫌將其移送。（民眾提供）

    台南市國華街商圈3日晚間傳出「搶衣案」，陳姓女子在一間服飾店外看到衣服就往袋子裡塞，店員上前制止，還遭陳女反嗆衣服也不是店員的。南警二分局接獲報案後，派員將陳女制伏，訊後依竊盜罪嫌移送。

    陳女進入該服飾店後並未詢問商品，而是在店內四處逡巡逗留，隨後突然將櫃位上的多件衣物迅速抓起，並直接塞進隨身攜帶的大型購物袋內，隨即轉身準備離開現場。

    店員警覺有異，上前攔阻陳女，陳女見狀不但不配合，反而試圖加速衝出店外，大喊衣服不是店員的東西，店員緊緊抓牢衣物袋不放，陳女則情緒激動不斷掙扎，現場混亂引發不少路過民眾駐足圍觀。

    二分局員警獲報迅速抵達，見陳女情緒近乎失控，為維護現場秩序並防止傷亡，將陳女控制，隨後帶回派出所，但面對檢調詢問陳女始終保持緘默，拒絕回答任何問題。

    警方根據店員指證、目擊者說詞及監視器畫面等具體證據，記錄陳女的犯罪行為，並在完成偵訊筆錄後依法送辦。針對陳女在現場表現異常、情緒大幅起伏且言行不合常理的狀況，認為其並未達到法定的強制就醫標準。

    警方再次呼籲，國華街等熱門商圈商家應隨時注意店內狀況，若遇可疑人士或衝突事件，應第一時間請求警方協助，切勿與對方過度搏鬥以保人身安全。

