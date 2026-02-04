為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    漏水糾紛7旬嬤棍打鄰居判緩刑 法官以「修心經」勸溝通解決

    2026/02/04 15:36 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市7旬黃姓婦人為了漏水糾紛，持曬衣棍打傷鄰居，被法院判處罰金6000元，緩刑2年。（記者林嘉東攝）

    基隆市7旬黃姓婦人為了漏水糾紛，持曬衣棍打傷鄰居，被法院判處罰金6000元，緩刑2年。（記者林嘉東攝）

    基隆市一名72歲黃姓婦人，因不滿二樓鄰居冷氣排水導致自家長期漏水，要求對方修繕反遭對方狠嗆：「你自己修！」積怨之下持曬衣棍打傷鄰居。基隆地院近日審結，法官施添寶考量黃婦高齡且具悔意，判處罰金6000元，並給予緩刑2年；特別的是，法官在判決書中語重心長寫下長達數百字的「修心經」，勸導雙方：「暴氣惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身。」

    判決指出，這起糾紛發生在基隆市七堵區一處老舊公寓，住在一樓的黃婦與二樓鄰居因漏水問題長期不睦，黃婦控訴，鄰居在外牆排冷氣水設備處釘牆打洞，造成她家天花板嚴重漏水，受損不堪，多次商請對方修繕，對方卻不理不睬，甚至反嗆：「你自己修！」雙方因此結怨。

    去年5月20日下午，黃婦再度因漏水問題與鄰居交涉，雙方爆發口角，黃婦一時氣憤，隨手抓起木製曬衣棍朝鄰居揮擊，造成對方四肢多處挫瘀傷。案經鄰居報警，檢方偵辦後依傷害罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理時，黃婦認錯悔改，並有意與鄰居和解，但被害鄰居堅持「一條歸一條」，拒絕原諒並要求法院直接判決。法官施添寶考量黃婦已年過7旬，過去素行良好、無前科，且漏水問題確實具可歸責的起因，認黃婦僅是一時失慮，因此諭知緩刑以啟自新。

    承審法官施添寶在判決書勸導黃婦遇事應理性，「若人出巧詞，誠以接之；若人出厲詞，婉以答之；若人出謔詞，默以待之。」並強調，凡事不要只考慮自己，先調整好心態，「修好自己的心，就不會有想不通的事」。

    判決書更勸黃婦，用暴力方式打破和諧是「得不償失」，莫輕暴氣小惡，以為無殃，以免「水滴雖微，漸盈大器」。最後法官建議，應請「對的人」來幫忙溝通解決，讓大家平安圓滿，永不嫌晚。

