台北內雙溪知名餐廳聽雨軒、潼鐵板燒占用國有地 判拆屋還地

北市陽管處主張，該處位於士林區溪山段的國有土地，長期遭被告洪男及其經營的餐飲品牌占用；雖曾考慮區域整體規劃而逐年收取使用補償金，但計畫調整後則要求收回土地還原景觀。（記者劉詠韻翻攝）

位於陽明山國家公園一般管制區內、以精緻料理聞名的內雙溪知名景觀餐廳「潼精緻鐵板料理至善店」、「聽雨軒壽司鐵板店」，位於聖人瀑布附近，陽管處主張業者長期無權占用838坪國有地，要求拆除還地；業者則反控陽管處過去十多年來「邊收補償金邊默許」，現在卻突然翻臉要求拆遷。士林地方法院審理，判決負責人洪男必須拆除餐廳、住家及刨除大片水泥地庭園，全案可再上訴。

陽明山國家公園管理處（陽管處）主張，該處位於士林區溪山段的國有土地，長期遭被告洪男及其經營的餐飲品牌占用；雖然過去曾考慮區域整體規劃而逐年收取使用補償金，但隨著計畫調整，現已要求收回土地還原景觀。

請繼續往下閱讀...

業者洪男辯稱，陽管處於2013年測量的占用面積與本次訴訟測量的結果不符，認為主張有矛盾，反控陽管處多年來根據錯誤的測量面積，向他超收大量的土地使用補償金，要求陽管處應返還這些「不當得利」。

法官親自前往現場勘驗，並囑託地政事務所重新測量，指雖然業者主張部分建物如傾頹磚屋已無屋頂、水泥地非其專有，但該水泥地與餐廳建物形成整體庭園空間，客觀上確由業者管領，認定占用面積合計為2770.64平方公尺。

法官亦強調，政府過去收補償金並不代表同意業者可以永久使用，當管理機關基於公共目的要求還地時，業者無權拒絕，判決拆除範圍包含紅磚牌樓、餐廳住宅、住家、廁所、棚架及高達1885平方公尺（約570坪）的水泥地均須拆除或刨除騰空，須將上述2700餘平方公尺的土地騰空返還，並給付2024年的不當得利7萬7033元。

不過，針對業者提出的反訴，法官發現陽管處早期確實以較大的面積（3899平方公尺）收取補償金，與現今認定的2770平方公尺有落差，因此判決陽管處應返還業者1萬元。全案可再上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法