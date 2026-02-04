司改會提羈押制度改革7主張 交保被告有滅證、串供應沒收保證金

民間司改會今天召開「羈押改革七主張」記者會提出民間版刑事訴訟法修法版本。（司改會提供）

民間司改會今天召開「羈押改革七主張」記者會提出民間版刑事訴訟法修法版本，包括除逃亡之外，交保被告若有「滅證」或「串供」行為，亦應沒收保證金，羈押審查的抗告程序應由上級法院裁定，以及有串供之虞作為羈押事由，應限定於偵查中適用等。針對有立委主張羈押事由應刪除「勾串」，司改會也示警，此舉不利偵查蒐集、保全證據及社會治安。

司改會提出羈押制度7項改革方向包含，一、除「逃亡」之外，交保被告若有「滅證」或「串供」行為，亦應沒收保證金；二、羈押審查的抗告程序，應由上級法院自為裁定；三、審判中，羈押審查程序應經檢察官聲請而開啟，而非由法院依職權發動；四、「有串供之虞」作為羈押事由，應限定於「偵查中」適用。

司改會續指，五、羈押替代處分之期間及上限，應有明確規範；六、減少深夜羈押庭，避免審檢辯於身心疲勞之情形下進行羈押審查程序；七、重罪羈押門檻，應回歸一般羈押標準。

司改會說明，依現行「刑事訴訟法」第118條規定，被告只有「逃亡」時保證金才會被沒入，如果發現被告恢復自由之身後居然有「滅證」或「串供」等不當行為，法院固然可以再度羈押被告，但並無法沒入保證金。因此，建議應增列「滅證、勾串」為沒入保證金事由，強化對被告不當行為的嚇阻力；並讓法院於羈押替代處分之應用上，有更大的彈性。

此外，我國「刑事訴訟法」規定「有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。」為羈押被告其中之一事由。近期，有部分立法委員認為其中所謂「勾串」亦即「串供」，於實務上有受濫用之嫌，並於去年提出修法草案欲將「勾串」事由刪除。

司改會認為，就此一羈押事由的判斷，討論上宜區分為「偵查中」與「審判中」情形分別論之。就偵查中情形而言，由於刑事犯罪案情往往尚處於晦暗不明狀態，且諸多證據尚未鞏固，就防止串供而言，實務上應有符合公益的重大需要。就此，斷然將「勾串」完全於羈押事由中刪除，對偵查上蒐集、保全證據及社會治安考量而言，皆會造成不利影響。

司改會建議，針對「刑事訴訟法」第101條第1項第2款中「勾串」之羈押事由，應限定於「偵查中」方有適用；但當檢察官已掌握足夠證據起訴被告後，即不能再以「有串供之虞」聲請羈押被告。

