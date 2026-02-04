為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄半夜10人為4萬債務大亂鬥 8人落網被法辦

    2026/02/04 15:12 記者許麗娟／高雄報導
    警方在林園逮到持棍棒率眾討債的洪男等４人，其中也有2人掛彩。（民眾提供）

    高雄市三民區灣中街今（4）日凌晨2點20分左右，發生10人持棒打群架事件，雙方為了4萬元債務發生肢體衝突，其中，遭討債的4人手腳擦挫傷，登門討債的6人於案發後逃離，警方上午10點在林園區逮到4人，另有2人在逃，並查出討債的主嫌洪男為毒品通緝犯。

    這起打架糾紛，起因是洪男（24歲）向蘇女（26歲）借了4萬元未還，蘇女丈夫洪男（34歲）不滿對方欠債，遂夥同5名同夥持球棒至欠債的洪男家討債，當時欠債的洪男、洪男父親（50歲）、友人王男（39歲）及吳男（43歲）等4人在家，見討債的洪男等人到場，雙方即發生衝突，頓時棍棒、椅子、菜籃等齊飛，10人打成一片，不到30秒，討債的6人即被打跑駕車離去，附近鄰居則是聽到爭吵聲而報案，欠債的洪男等4人手腳擦挫傷。

    案發後，三民二分局與刑警大隊共組專案小組，調閱周邊監視器鎖定涉案車輛，前往林園一帶查緝，於案發8小時於今早10點左右，將討債的洪男、蘇女、謝男（35歲）、李女（38歲）等4人查緝到案，其中2人也有掛彩，另有2人仍在逃。

    警方表示，經初步了解，為蘇女與24歲洪男因4萬元債務糾紛衍生衝突，全案警詢後，依刑法妨害秩序罪及組織犯罪條例將洪等8嫌移送地檢署偵辦，並持續追查2名共犯。另34歲洪姓主嫌為地檢署發布之毒品通緝犯，依法解送歸案。

