預拌車轉彎側翻屏東竹田台1線 混凝土灑滿路面

預拌車側翻屏東台一線，混凝土灑滿路面。（潮州警方提供）

屏東縣竹田鄉台一線今日上午驚傳預拌混凝土車翻覆事故！一名31歲李姓男子駕駛預拌車，行經潮州路準備右轉台一線時，車輛因不明原因突然向左側傾，龐大車體轟然倒地，造成桶內混凝土大量傾溢，瞬間鋪滿柏油路面。由於事發路段為交通要道，目前南下車道已全線封閉，警方正全力疏導交通，並提醒民眾提早繞道。

屏東縣警局潮州分局於今日上午11時27分接獲報案，指稱竹田鄉台一線與水源路口發生事故。初步調查，李姓男子當時正沿潮州路由西向東行駛，疑似在右轉銜接台一線南下車道時，車身突然失去平衡翻覆。所幸駕駛生命跡象穩定，但滿地的混凝土清理困難，目前潮州警分局已會同南區養護工程分局潮州工務段人員，在現場進行緊急道路清理與車體排除作業。

警方呼籲，目前台一線南下路段受事故影響暫時無法通行，建議用路人行經該路段時務必減速。為避開壅塞路段，南下車輛可提早於路口右轉改由潮州路行駛；或行經台一線時，先左轉北門路，接續左轉四維路，即可重新接回台一線。

潮州分局強調，詳細事故原因及是否有超載、車速過快等情事，仍待後續進一步釐清，請用路人務必配合現場員警指揮，確保行車安全。

